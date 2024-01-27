Yıllar Sonra 'Şaka Yapabilmek İçin' Çocuğunun Çöpün Önünde Fotoğrafını Çeken Baba Tepki Çekti

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, bir adamın çöpün kenarındaki bebeğin fotoğraflarını çektiği anlar görülüyor.
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O görüntülerin üzerine ise 'Yıllar sonra seni çöpte bulduk şakası yapabilmek için hazırlık yapıyorum' yazıldığı görülüyor.
Çocuğunu çöpün kenarına koyan ve yıllar sonra da şaka yapabilmek için o anların fotoğrafını çektiğini belirten baba sosyal medyada tepki çekti.
İşte o anlar: 👇
O paylaşıma gelen tepkiler: 👇
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Fıstık gibi şaka kimse ağlamasın.