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Yıllar Sonra 'Şaka Yapabilmek İçin' Çocuğunun Çöpün Önünde Fotoğrafını Çeken Baba Tepki Çekti

Yıllar Sonra 'Şaka Yapabilmek İçin' Çocuğunun Çöpün Önünde Fotoğrafını Çeken Baba Tepki Çekti

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 17:51

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Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, bir adamın çöpün kenarındaki bebeğin fotoğraflarını çektiği anlar görülüyor.

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O görüntülerin üzerine ise 'Yıllar sonra seni çöpte bulduk şakası yapabilmek için hazırlık yapıyorum' yazıldığı görülüyor.

O görüntülerin üzerine ise 'Yıllar sonra seni çöpte bulduk şakası yapabilmek için hazırlık yapıyorum' yazıldığı görülüyor.

Çocuğunu çöpün kenarına koyan ve yıllar sonra da şaka yapabilmek için o anların fotoğrafını çektiğini belirten baba sosyal medyada tepki çekti.

Çocuğunu çöpün kenarına koyan ve yıllar sonra da şaka yapabilmek için o anların fotoğrafını çektiğini belirten baba sosyal medyada tepki çekti.

İşte o anlar: 👇

O paylaşıma gelen tepkiler: 👇

O paylaşıma gelen tepkiler: 👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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kayra han

Fıstık gibi şaka kimse ağlamasın.