Gece Eve Geç Gelen Minik Futbolculara "Yemek Yok" Diyen Babanın Disiplini Gündem Oldu

Antrenmandan sonra eve geç dönen minik futbolcular, gece saat 10’da yemek istemekle büyük bir kurala takıldı. “Bu saatten sonra yemek yok” diyerek @juniorsoccerplayers hesabından paylaşan baba, zamanlamaya dikkat çekti. Disiplinin bozulmasına izin vermedi, sabah toplantı kararıyla konuyu resmiyete taşıdı. Yemeğe izin çıkmayınca sosyal medyada gündem oluştu. Uygulanan bu yaklaşım bazıları tarafından destek alırken, bazıları için fazlasıyla katı bulundu.