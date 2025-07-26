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Gece Eve Geç Gelen Minik Futbolculara "Yemek Yok" Diyen Babanın Disiplini Gündem Oldu

Gece Eve Geç Gelen Minik Futbolculara "Yemek Yok" Diyen Babanın Disiplini Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.07.2025 - 14:09

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Antrenmandan sonra eve geç dönen minik futbolcular, gece saat 10’da yemek istemekle büyük bir kurala takıldı. “Bu saatten sonra yemek yok” diyerek @juniorsoccerplayers hesabından paylaşan baba, zamanlamaya dikkat çekti. Disiplinin bozulmasına izin vermedi, sabah toplantı kararıyla konuyu resmiyete taşıdı. Yemeğe izin çıkmayınca sosyal medyada gündem oluştu. Uygulanan bu yaklaşım bazıları tarafından destek alırken, bazıları için fazlasıyla katı bulundu.

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O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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