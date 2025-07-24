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Erkek Kardeşini "Seni Temu'dan Aldık" Diyerek Kandıran Çocuğun Görüntüleri Yüz Güldürdü

Erkek Kardeşini "Seni Temu'dan Aldık" Diyerek Kandıran Çocuğun Görüntüleri Yüz Güldürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 18:13

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Eskiden kardeşlere 'seni çöplükten bulduk' denirdi, şimdiyse yeni versiyonu 'seni Temu’dan aldık!' Küçük bir çocuk, erkek kardeşini Temu'dan sipariş verdiklerini söyleyerek kandırınca ortaya izleyenleri gülümseten bir sahne çıktı. Videoda çocuğun gayet ciddi bir şekilde konuşması ve kardeşinin bakışları sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, eğlenceli yorumlarla paylaşıldı.

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O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

“Temu’dan aldık” şakası güldürdü, eski gelenek hatırlandı.

“Temu’dan aldık” şakası güldürdü, eski gelenek hatırlandı.

Eskiden kardeşlere yapılan “seni cami avlusunda bulduk” ya da “çöpten aldık” gibi klasik şakalar artık yerini dijital çağın trendlerine bırakıyor. Videoda küçük bir çocuk, erkek kardeşine 'Üyeliği vardı babamın, çark çevirdik bedavadan geldin ' diyerek şaka yaptı. Bu sırada kardeşinin ağlaması ve ne diyeceğini bilememesi izleyenleri güldürdü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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