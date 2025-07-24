Erkek Kardeşini "Seni Temu'dan Aldık" Diyerek Kandıran Çocuğun Görüntüleri Yüz Güldürdü

Eskiden kardeşlere yapılan “seni cami avlusunda bulduk” ya da “çöpten aldık” gibi klasik şakalar artık yerini dijital çağın trendlerine bırakıyor. Videoda küçük bir çocuk, erkek kardeşine 'Üyeliği vardı babamın, çark çevirdik bedavadan geldin ' diyerek şaka yaptı. Bu sırada kardeşinin ağlaması ve ne diyeceğini bilememesi izleyenleri güldürdü.