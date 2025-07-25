Arkadaşının CV'sini Göndermeyi Reddeden Kadına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Bir kadının yıllar önce görüştüğü eski arkadaşından gelen iş yardımı talebine verdiği yanıt, sosyal medyada tartışma yarattı. Kadın, arkadaşının CV'sini tanıdığı insan kaynakları müdürüne iletmeyi reddetti. Gerekçesi ise açık ve netti. Kimi kullanıcılar bu duruşu sınır koymak olarak değerlendirirken, kimileri bencillik olarak gördü. Video kısa sürede çok sayıda yorum aldı ve viral oldu.
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"Bu benim sınırım" diyen kadının sözleri gündem oldu.
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Gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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