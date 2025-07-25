Arkadaşının CV'sini Göndermeyi Reddeden Kadına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Kusursuz bir kibir ve hırs abidesi. Beyaz yakalı, şirketi, şirketten daha çok benimsiyor. CVyi sadece içeriye yönlendirip 1 adım fastforward edecektin. Bu ne bir torpil, ne bir yardım. Aksine mutualist bu bir ilişki çünkü hem IKya yardım ediyorsun 'güvenilir' bir CV göndererek, hem kendine yardım ediyorsun ref vererek hem de başvuran insana yardım ediyorsun bir kapı açarak. Bunda negatif bir şey görmek sadece kompleksliliktir, aşağılıklıktır ve insecuritylerim var benim diye bas bas bağırmaktır.