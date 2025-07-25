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Arkadaşının CV'sini Göndermeyi Reddeden Kadına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Arkadaşının CV'sini Göndermeyi Reddeden Kadına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 18:51

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Bir kadının yıllar önce görüştüğü eski arkadaşından gelen iş yardımı talebine verdiği yanıt, sosyal medyada tartışma yarattı. Kadın, arkadaşının CV'sini tanıdığı insan kaynakları müdürüne iletmeyi reddetti. Gerekçesi ise açık ve netti. Kimi kullanıcılar bu duruşu sınır koymak olarak değerlendirirken, kimileri bencillik olarak gördü. Video kısa sürede çok sayıda yorum aldı ve viral oldu.

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"Bu benim sınırım" diyen kadının sözleri gündem oldu.

"Bu benim sınırım" diyen kadının sözleri gündem oldu.

Videoda yer alan kadın, yıllar önce görüştüğü bir arkadaşının çalıştığı şirketteki bir pozisyonu fark ettiğini ve bu pozisyon için referans talebinde bulunduğunu aktardı. İnsan kaynakları müdürünün yakın arkadaşı olduğunu belirten kadın, arkadaşının CV'sini iletmeyi reddettiğini açıkça ifade etti. “Yapamam çünkü yapmak istemiyorum” diyerek bu talebi geri çevirdi.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻

Gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻
twitter.com

Kusursuz bir kibir ve hırs abidesi. Beyaz yakalı, şirketi, şirketten daha çok benimsiyor. CVyi sadece içeriye yönlendirip 1 adım fastforward edecektin. Bu ne bir torpil, ne bir yardım. Aksine mutualist bu bir ilişki çünkü hem IKya yardım ediyorsun 'güvenilir' bir CV göndererek, hem kendine yardım ediyorsun ref vererek hem de başvuran insana yardım ediyorsun bir kapı açarak. Bunda negatif bir şey görmek sadece kompleksliliktir, aşağılıklıktır ve insecuritylerim var benim diye bas bas bağırmaktır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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