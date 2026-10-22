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Seslendirme Sanatçısı Elif Acehan Stella ve Bubbles'ı Yeniden Seslendirdi

Seslendirme Sanatçısı Elif Acehan Stella ve Bubbles'ı Yeniden Seslendirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 11:07

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Çocukluğunda Winx Club ya da Powerpuff Girls izleyen herkesin kulağı bu sesi iyi tanıyor: Dublaj sanatçısı Elif Acehan, Winx Club'ın Stella'sına ve Powerpuff Girls'ün Bubbles'ına Türkçe sesini veren isim. Sosyal medyada dolaşıma giren yeni bir video, bu tanıdık sesi yeniden gündeme taşıdı. Acehan'ın dublaj kariyeri çizgi filmlerle sınırlı değil; Kate Winslet ve Reese Witherspoon gibi Hollywood oyuncularının Türkçe sesi olarak da bilinen başarılı sanatçı, farklı kuşaklardan izleyicilerin ekranda sevdiği karakterlerin arkasındaki isimlerden biri.

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Elif Acehan kimdir?

Elif Acehan, Türkiye'de uzun yıllardır çalışan dublaj sanatçılarından biri. Çizgi film tarafında Winx Club'ın Stella'sı ve Powerpuff Girls'ün Bubbles'ı onun sesiyle tanındı. Sinemada ise Kate Winslet'in Titanic ve The Holiday gibi filmlerdeki, Reese Witherspoon'un Legally Blonde ve Walk the Line gibi yapımlardaki Türkçe sesi olarak biliniyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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