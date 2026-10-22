Seslendirme Sanatçısı Elif Acehan Stella ve Bubbles'ı Yeniden Seslendirdi

Çocukluğunda Winx Club ya da Powerpuff Girls izleyen herkesin kulağı bu sesi iyi tanıyor: Dublaj sanatçısı Elif Acehan, Winx Club'ın Stella'sına ve Powerpuff Girls'ün Bubbles'ına Türkçe sesini veren isim. Sosyal medyada dolaşıma giren yeni bir video, bu tanıdık sesi yeniden gündeme taşıdı. Acehan'ın dublaj kariyeri çizgi filmlerle sınırlı değil; Kate Winslet ve Reese Witherspoon gibi Hollywood oyuncularının Türkçe sesi olarak da bilinen başarılı sanatçı, farklı kuşaklardan izleyicilerin ekranda sevdiği karakterlerin arkasındaki isimlerden biri.
Elif Acehan kimdir?
Elif Acehan, Türkiye'de uzun yıllardır çalışan dublaj sanatçılarından biri. Çizgi film tarafında Winx Club'ın Stella'sı ve Powerpuff Girls'ün Bubbles'ı onun sesiyle tanındı. Sinemada ise Kate Winslet'in Titanic ve The Holiday gibi filmlerdeki, Reese Witherspoon'un Legally Blonde ve Walk the Line gibi yapımlardaki Türkçe sesi olarak biliniyor.
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