AVM'de Hamburger Yerken Gelen Evlilik Teklifi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı!

Evlilik teklifleri artık adeta birer organizasyon haline geldi değil mi? Kimi sevgilisine sade bir yüzük uzatıyor, kimi ise işi abartıp neredeyse düğün kadar görkemli anlar yaratıyor. Ama sosyal medyada günlerdir dönen bir video var ki, tüm bu gösterişin tam tersi! Bir AVM’nin yemek katında hamburger yerken gelen evlilik teklifi Twitter’ı fena karıştırdı. Yüzüğü masaya bırakan genç adamın bu sürprizi karşısında sevgilisi önce neye uğradığını şaşırdı sonra da teklifi kabul etti. Ancak teklif sosyal medyada tartışma başlattı.

Gelin o anlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım...