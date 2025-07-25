AVM'de Hamburger Yerken Gelen Evlilik Teklifi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı!
Evlilik teklifleri artık adeta birer organizasyon haline geldi değil mi? Kimi sevgilisine sade bir yüzük uzatıyor, kimi ise işi abartıp neredeyse düğün kadar görkemli anlar yaratıyor. Ama sosyal medyada günlerdir dönen bir video var ki, tüm bu gösterişin tam tersi! Bir AVM’nin yemek katında hamburger yerken gelen evlilik teklifi Twitter’ı fena karıştırdı. Yüzüğü masaya bırakan genç adamın bu sürprizi karşısında sevgilisi önce neye uğradığını şaşırdı sonra da teklifi kabul etti. Ancak teklif sosyal medyada tartışma başlattı.
Gelin o anlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım...
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Biliyorsunuz ki evlilik teklifleri son yıllarda iyice prodüksiyon işine döndü!
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Bir çift, AVM’de hamburger yerken genç adam cebinden yüzüğü çıkarıp masaya bırakıyor.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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kızın ağzındaki marul bile ortamı terk etti
O kadar abartılacak gösterişli teklifler olmasın ama, bu kadar özensizde olmasın niye bir şeyin ortası bulunmuyor.
popüler kültür dayatmalarına karşıyım arkadaş. fuzuli zaman ve para israfı. Aşkını cümle aleme ifşa ederek evlenme teklif ettiğinizde teklif ettiğiniz kişini... Devamını Gör