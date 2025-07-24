Pedro Pascal’ın Vanessa Kirby ile Olan Samimi Anları Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Pedro Pascal, daha önce yaptığı açıklamalarda sosyal kaygı yaşadığını ve fiziksel temasın kendisini rahatlattığını belirtmişti. Oyuncu, ister elini karnına koymak olsun, ister bir başkasına hafifçe dokunmak, bu küçük hareketlerin stresli anlarda kendisini toparlamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Pascal’ın bu yaklaşımı, bazı izleyiciler tarafından empatiyle karşılanırken bazıları tarafından sert bir biçimde eleştirildi.