Pedro Pascal’ın Vanessa Kirby ile Olan Samimi Anları Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Pedro Pascal ve Fantastik Dörtlü filmindeki rol arkadaşı Vanessa Kirby, tanıtım etkinliklerinde verdikleri pozlarla dikkat çekti. İkilinin samimi temasları sosyal medyada hızla gündem oldu. Özellikle Pedro Pascal’ın elini Kirby’nin koluna koyması, çeşitli yorumları da beraberinde getirdi.
Goygoya vuran da oldu, Pedro Pascal'ı eleştirenler de... Gelin kimler ne demiş bakalım.
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Pedro Pascal, fiziksel temasın kaygısını azalttığını açıklamıştı.
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"Benim anksiyete" / "Pedro Pascal'ın anksiyetesi"
"Pedro Pascal'da tuhaf bir şey olduğunu bildiğinizde ama bunu kanıtlayamadığınızda"
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Kimileri de ünlü aktöre destek verdi 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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