onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pedro Pascal’ın Vanessa Kirby ile Olan Samimi Anları Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Pedro Pascal’ın Vanessa Kirby ile Olan Samimi Anları Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 22:32

Pedro Pascal ve Fantastik Dörtlü filmindeki rol arkadaşı Vanessa Kirby, tanıtım etkinliklerinde verdikleri pozlarla dikkat çekti. İkilinin samimi temasları sosyal medyada hızla gündem oldu. Özellikle Pedro Pascal’ın elini Kirby’nin koluna koyması, çeşitli yorumları da beraberinde getirdi.

Goygoya vuran da oldu, Pedro Pascal'ı eleştirenler de... Gelin kimler ne demiş bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pedro Pascal, fiziksel temasın kaygısını azalttığını açıklamıştı.

Pedro Pascal, fiziksel temasın kaygısını azalttığını açıklamıştı.

Pedro Pascal, daha önce yaptığı açıklamalarda sosyal kaygı yaşadığını ve fiziksel temasın kendisini rahatlattığını belirtmişti. Oyuncu, ister elini karnına koymak olsun, ister bir başkasına hafifçe dokunmak, bu küçük hareketlerin stresli anlarda kendisini toparlamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Pascal’ın bu yaklaşımı, bazı izleyiciler tarafından empatiyle karşılanırken bazıları tarafından sert bir biçimde eleştirildi.

Marvel'ın resmi hesabı üzerinden paylaşılan bu videonun üzerine birçok kullanıcı, Pedro Pascal'ın samimi davranışlarını tartışmaya başladı.

Yabancı basında gündem olan bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları tepkilerini göstermekten geri durmadı.

"Benim anksiyete" / "Pedro Pascal'ın anksiyetesi"

"Benim anksiyete" / "Pedro Pascal'ın anksiyetesi"
twitter.com

"Pedro Pascal'da tuhaf bir şey olduğunu bildiğinizde ama bunu kanıtlayamadığınızda"

"Pedro Pascal'da tuhaf bir şey olduğunu bildiğinizde ama bunu kanıtlayamadığınızda"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kimileri de ünlü aktöre destek verdi 👇🏻

Kimileri de ünlü aktöre destek verdi 👇🏻

👇🏻

👇🏻

"Pedro Pascal hakkında ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor..."

👇🏻

👇🏻

"Sadece çekici kadınların yanında anksiyete yaşıyor" 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın