Aura Seviyelerini Görsellerle Anlatan Kadınlardan Güldüren Paylaşımlar
Aura kavramı son dönemde sosyal medyanın diline dolandı. Özellikle X platformunda kullanıcılar, kendilerini “aurası düşük kadın” ya da “yüksek aura” gibi başlıklarla tanımlamaya başladı. Akıma katılan kadınlar, duygu durumlarını ve enerjilerini yansıttığını düşündükleri görsellerle kendi aura seviyelerini paylaştı. Ortaya komik paylaşımlar çıktı!
İyi eğlenceler 💫
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Her şey, @TUGCE_ISINSU adlı kullanıcının bu paylaşımı yapmasıyla başladı...
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Gelin o yüz güldüren paylaşımlara bakalım öyleyse!
Hepimizin şöyle bir rahatlığa ihtiyacı var sanki...
Sesi kulaklarımızda yankılandı
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Olur öyle ya arada...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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