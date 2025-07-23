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Aura Seviyelerini Görsellerle Anlatan Kadınlardan Güldüren Paylaşımlar

Aura Seviyelerini Görsellerle Anlatan Kadınlardan Güldüren Paylaşımlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 14:03

Aura kavramı son dönemde sosyal medyanın diline dolandı. Özellikle X platformunda kullanıcılar, kendilerini “aurası düşük kadın” ya da “yüksek aura” gibi başlıklarla tanımlamaya başladı. Akıma katılan kadınlar, duygu durumlarını ve enerjilerini yansıttığını düşündükleri görsellerle kendi aura seviyelerini paylaştı. Ortaya komik paylaşımlar çıktı!

İyi eğlenceler 💫

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Her şey, @TUGCE_ISINSU adlı kullanıcının bu paylaşımı yapmasıyla başladı...

Her şey, @TUGCE_ISINSU adlı kullanıcının bu paylaşımı yapmasıyla başladı...
twitter.com

Aktif bir sosyal medya kullanıcısıysanız mutlaka 'aura' terimini görmüşsünüzdür keza bu aralar epey popüler. Zaman zaman kendi aura seviyelerini paylaşan X ahalisi, sanki bu anı bekliyormuş gibi mention ve alıntılarda yerini aldı bile!

Gelin o yüz güldüren paylaşımlara bakalım öyleyse!

Gelin o yüz güldüren paylaşımlara bakalım öyleyse!
twitter.com

Hepimizin şöyle bir rahatlığa ihtiyacı var sanki...

Hepimizin şöyle bir rahatlığa ihtiyacı var sanki...
twitter.com

Sesi kulaklarımızda yankılandı

Sesi kulaklarımızda yankılandı
twitter.com

👇🏻

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Olur öyle ya arada...

Olur öyle ya arada...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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