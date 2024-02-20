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Fotoğraf Çekme Bahanesi ile Erkek Arkadaşının Telefonunu Karıştırıp Mesajlarını Okuyan Kadın

Fotoğraf Çekme Bahanesi ile Erkek Arkadaşının Telefonunu Karıştırıp Mesajlarını Okuyan Kadın

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 11:13

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir kadın, erkek arkadaşının fotoğrafını çekme bahanesi ile mesajlarını okurken görülüyor.

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Erkek arkadaşının telefonunu alabilmek için mükemmel bir bahane bularak, fotoğraf çekeceğini söyleyen kadın telefonu karıştırdı.

Erkek arkadaşının telefonunu alabilmek için mükemmel bir bahane bularak, fotoğraf çekeceğini söyleyen kadın telefonu karıştırdı.

Olanlardan habersiz şekilde poz veren adam ve aldatıldığından şüphelenerek o anlarda WhatsApp'a girerek mesajları okuyan kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Olanlardan habersiz şekilde poz veren adam ve aldatıldığından şüphelenerek o anlarda WhatsApp'a girerek mesajları okuyan kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

İşte viral olan o görüntüler: 👇

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