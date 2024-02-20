Fotoğraf Çekme Bahanesi ile Erkek Arkadaşının Telefonunu Karıştırıp Mesajlarını Okuyan Kadın

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir kadın, erkek arkadaşının fotoğrafını çekme bahanesi ile mesajlarını okurken görülüyor.
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Erkek arkadaşının telefonunu alabilmek için mükemmel bir bahane bularak, fotoğraf çekeceğini söyleyen kadın telefonu karıştırdı.
Olanlardan habersiz şekilde poz veren adam ve aldatıldığından şüphelenerek o anlarda WhatsApp'a girerek mesajları okuyan kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
İşte viral olan o görüntüler: 👇
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