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Fenomen Çoban Yunus Başak, Koyunları Otlattığı Sırada Kendisinden Su Kaçıran Eşeğe İsyan Etti

Fenomen Çoban Yunus Başak, Koyunları Otlattığı Sırada Kendisinden Su Kaçıran Eşeğe İsyan Etti

Instagram Komik fenomen
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 11:15

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'Fenomen Çoban' olarak bilinen Yunus Başak, hayvanları otlattığı sırada kendisinden kaçan eşeğe bela okudu.

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Suyunun eşeğin üzerinde olduğunu belirten Yunus Başak, eşeğin kendisinden kaçmasından dolayı su içemediği için isyan etti.

Suyunun eşeğin üzerinde olduğunu belirten Yunus Başak, eşeğin kendisinden kaçmasından dolayı su içemediği için isyan etti.

Yunus Başak o anlarda, 'Bir bardak su içeceğim oğlum. Ama Gürbüz seni bir tuttursam var ya... Sen kaç, ben içmezsem içmezsem 5 saat susuz kalırım, sen ne yapacaksın? Orasını düşünmeden hareket ediyorsun' dedi.

Yunus Başak o anlarda, 'Bir bardak su içeceğim oğlum. Ama Gürbüz seni bir tuttursam var ya... Sen kaç, ben içmezsem içmezsem 5 saat susuz kalırım, sen ne yapacaksın? Orasını düşünmeden hareket ediyorsun' dedi.

İşte fenomen çobanın viral olan o anları: 👇 ⚠⚠⚠ Küfür İçerir. ⚠⚠⚠

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