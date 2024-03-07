Fenomen Çoban Yunus Başak, Koyunları Otlattığı Sırada Kendisinden Su Kaçıran Eşeğe İsyan Etti

'Fenomen Çoban' olarak bilinen Yunus Başak, hayvanları otlattığı sırada kendisinden kaçan eşeğe bela okudu.
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Suyunun eşeğin üzerinde olduğunu belirten Yunus Başak, eşeğin kendisinden kaçmasından dolayı su içemediği için isyan etti.
Yunus Başak o anlarda, 'Bir bardak su içeceğim oğlum. Ama Gürbüz seni bir tuttursam var ya... Sen kaç, ben içmezsem içmezsem 5 saat susuz kalırım, sen ne yapacaksın? Orasını düşünmeden hareket ediyorsun' dedi.
İşte fenomen çobanın viral olan o anları: 👇 ⚠⚠⚠ Küfür İçerir. ⚠⚠⚠
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