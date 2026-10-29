Erdal Beşikçioğlu Cezaevindeyken Yayınlandı: Behzat Ç. de Finalde Tutuklandı!

Ankara doğumlu Erdal Beşikçioğlu, Köprü gibi yapımlarla tanınsa da asıl çıkışını 2010'da başlayan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ile yaptı. Ankara sokaklarında kendi bildiğini okuyan, öfkesi kadar vicdanıyla da sevilen başkomiser kısa sürede kült bir karaktere dönüştü ve dizinin peşinden Seni Kalbime Gömdüm ile Ankara Yanıyor filmleri geldi.

Hikâye yıllar sonra Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi adıyla dijitale taşındı ve önce BluTV'de, ardından platformun yeni adıyla HBO Max'te yoluna devam etti. Ekrandaki başarısının yanında siyasete de adım atan Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.