Erdal Beşikçioğlu Cezaevindeyken Yayınlandı: Behzat Ç. de Finalde Tutuklandı!
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Ağustos ayında tutuklanmasının ardından akıbeti merak edilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 4. sezonu, oyuncu cezaevindeyken HBO Max'te yayına girdi. Sezonu bir solukta bitiren izleyicileri ise finalde, Beşikçioğlu'nun gerçek hayatta yaşadıklarını akla getiren bir sahne bekliyordu.
Kaynak: Notbir
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Erdal Beşikçioğlu, 2010'dan bu yana canlandırdığı Behzat Ç. ile özdeşleşmiş bir oyuncu.
Ağustosta tutuklanan Beşikçioğlu, çekimleri önceden tamamlanan 4. sezonun tüm bölümlerinde yer aldı.
Behzat Ç.'nin final bölümündeki kelepçeli sahne, izleyicilere Beşikçioğlu'nun gerçek tutuklanma fotoğrafını hatırlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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