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Erdal Beşikçioğlu Cezaevindeyken Yayınlandı: Behzat Ç. de Finalde Tutuklandı!

Erdal Beşikçioğlu Cezaevindeyken Yayınlandı: Behzat Ç. de Finalde Tutuklandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 16:53 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 16:58
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Ağustos ayında tutuklanmasının ardından akıbeti merak edilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 4. sezonu, oyuncu cezaevindeyken HBO Max'te yayına girdi. Sezonu bir solukta bitiren izleyicileri ise finalde, Beşikçioğlu'nun gerçek hayatta yaşadıklarını akla getiren bir sahne bekliyordu.

Kaynak: Notbir

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Erdal Beşikçioğlu, 2010'dan bu yana canlandırdığı Behzat Ç. ile özdeşleşmiş bir oyuncu.

Erdal Beşikçioğlu, 2010'dan bu yana canlandırdığı Behzat Ç. ile özdeşleşmiş bir oyuncu.

Ankara doğumlu Erdal Beşikçioğlu, Köprü gibi yapımlarla tanınsa da asıl çıkışını 2010'da başlayan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ile yaptı. Ankara sokaklarında kendi bildiğini okuyan, öfkesi kadar vicdanıyla da sevilen başkomiser kısa sürede kült bir karaktere dönüştü ve dizinin peşinden Seni Kalbime Gömdüm ile Ankara Yanıyor filmleri geldi.

Hikâye yıllar sonra Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi adıyla dijitale taşındı ve önce BluTV'de, ardından platformun yeni adıyla HBO Max'te yoluna devam etti. Ekrandaki başarısının yanında siyasete de adım atan Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.

Ağustosta tutuklanan Beşikçioğlu, çekimleri önceden tamamlanan 4. sezonun tüm bölümlerinde yer aldı.

Ağustosta tutuklanan Beşikçioğlu, çekimleri önceden tamamlanan 4. sezonun tüm bölümlerinde yer aldı.

Siyasetteki bu yeni dönem, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla sarsıldı. 30 Temmuz'da gözaltına alınan Beşikçioğlu, 3 Ağustos'ta tutuklanarak Konya'daki cezaevine gönderildi ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap ve zimmet gibi suçlamalar bulunan Beşikçioğlu iddiaların tamamını reddediyor, yargı süreci ise devam ediyor.

Tutuklama haberinin ardından hayranların aklındaki ilk soru Behzat Ç.'nin yeni sezonunun ne olacağıydı, ancak çekimler tutuklamadan önce tamamlandığı için Beşikçioğlu sekiz bölümün hepsinde ekrandaydı. HBO Max, 4. sezonun tüm bölümlerini 23 Ekim'de tek seferde yayına aldı ve hikâye Şule'nin ölümünden üç yıl sonrasından devam etti.

Behzat Ç.'nin final bölümündeki kelepçeli sahne, izleyicilere Beşikçioğlu'nun gerçek tutuklanma fotoğrafını hatırlattı.

Behzat Ç.'nin final bölümündeki kelepçeli sahne, izleyicilere Beşikçioğlu'nun gerçek tutuklanma fotoğrafını hatırlattı.

Sekiz bölümü art arda izleyenleri asıl şaşırtan an ise sezonun son bölümünde geldi. Notbir'in haberine göre, yıllardır Ankara'da suçluların peşine düşen Behzat Ç. finalde bu kez kendisi tutuklanıyor ve kelepçeli hâliyle ekrana geliyor. Haberde, dizideki bu karenin oyuncunun Ağustos ayındaki gerçek tutuklanma fotoğrafıyla benzerliğinin dikkat çektiği aktarılıyor.

Yapım ekibinden ya da HBO Max'ten sahneyle ilgili bir açıklama gelmedi, ancak çekimlerin tutuklamadan önce bittiği düşünüldüğünde benzerliğin senaryo ile gerçek hayatın kesiştiği bir tesadüf olduğu görülüyor. Beşikçioğlu'nun olası bir 5. sezonda Behzat Ç. olarak yer alıp almayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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