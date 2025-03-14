Fatih Portakal'ın Ana Haber'e Çıkmamasından Bahar'a Katılan Oyuncuya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Çocuklar Duymasın ile büyük bir hayran kitlesi edinen Karadağlı ve Sabahların Sultanı Sayan, iki sevgili rolü yapınca sanki pek akıllarda oturmadı. Zaten pek de uzun sürmeden final yaptı.

Gelin, diziye damgasını vuran Sayan ve Karadağlı'nın romantik sahnelerine, dizinin konusuna ve neden bittiğine bir bakalım...