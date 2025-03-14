Fatih Portakal'ın Ana Haber'e Çıkmamasından Bahar'a Katılan Oyuncuya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Fatih Portakal'ın Ana Haber'e Çıkmamasından Bahar'a Katılan Oyuncuya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Birsen Altuntaş, bir dönemin reyting rekoru kıran yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin geri döndüğünü açıkladı.
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Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin Deha setinde kaza geçirdiğini açıkladı.
Firaz ve Nursema'nın birbirlerine aşklarını itiraf etmesinin ardından dizideki hikâyesi son bulan İlhami karakterinin diziye veda edeceği duyurulmuştu.
Bir Kızılcık Şerbeti seyircisi, Firaz ve Nursema'nın pazardaki sahnesinin görüntülerini paylaştı.
Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın 182. bölümde sezon finali yapacağını açıkladı.
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Ünlü gazeteci Fatih Portakal'ın iki gündür Sözcü Ana Haber'de olmaması dikkat çekti.
"Ne dedin sen?" diyerek Hande Ataizi'ne okkalı bir tokat yapıştıran Sevda Demirel, yıllar sonra bile hatırladığımız anlara imza attı.
Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümlerinde neler olacak, meraklısına tahminleri sıralıyoruz.
Tamer Karadağlı ve Seda Sayan'ın başrollerinde oynadığı Fedai dizisi yıllar önce ekranlara havalı bir giriş yaptı.
Survivor her sene olduğu gibi bu sene de "ekranların en çok izlenen yarışma programı" ünvanını kimselere vermiyor.
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Bahar ekibine yeni bir oyuncu dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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