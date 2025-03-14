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Fatih Portakal'ın Ana Haber'e Çıkmamasından Bahar'a Katılan Oyuncuya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Fatih Portakal'ın Ana Haber'e Çıkmamasından Bahar'a Katılan Oyuncuya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.03.2025 - 00:26 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 00:45

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

14 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Birsen Altuntaş, bir dönemin reyting rekoru kıran yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin geri döndüğünü açıkladı.

Birsen Altuntaş, bir dönemin reyting rekoru kıran yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin geri döndüğünü açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Yetenek Sizsiniz Türkiye, O3 Medya'nın yapımcılığında yeniden yayınlanmaya başlayacak.

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Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin Deha setinde kaza geçirdiğini açıkladı.

Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin Deha setinde kaza geçirdiğini açıkladı.

Devran karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, aksiyon sahnesi çekerken ayağını burktu. Ayak bileğinde kırık oluşan oyuncu derhal ameliyata alındı.

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Firaz ve Nursema'nın birbirlerine aşklarını itiraf etmesinin ardından dizideki hikâyesi son bulan İlhami karakterinin diziye veda edeceği duyurulmuştu.

Firaz ve Nursema'nın birbirlerine aşklarını itiraf etmesinin ardından dizideki hikâyesi son bulan İlhami karakterinin diziye veda edeceği duyurulmuştu.

Diziden ayrılan Fatih Gühan, Instagram hesabından İlhami'ye ve diziye veda eden duygusal bir paylaşım yaptı.

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Bir Kızılcık Şerbeti seyircisi, Firaz ve Nursema'nın pazardaki sahnesinin görüntülerini paylaştı.

Bir Kızılcık Şerbeti seyircisi, Firaz ve Nursema'nın pazardaki sahnesinin görüntülerini paylaştı.

Zengin ailelerin çocukları olan Firaz ve Nursema'nın pazarda alışveriş yaptıkları anlar akıllara hemen aileleri tarafından reddedilerek sıfırdan bir hayata başlayabilecekleri bir hikayeyi getirdi.

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Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın 182. bölümde sezon finali yapacağını açıkladı.

Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın 182. bölümde sezon finali yapacağını açıkladı.

12 hafta sonra sezon finali bölümü yayınlanacak olan dizinin 6. sezonu garantilenirken yeni sezonda hangi oyuncuların yolculuklarına devam edeceği merak konusu oldu.

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Ünlü gazeteci Fatih Portakal'ın iki gündür Sözcü Ana Haber'de olmaması dikkat çekti.

Ünlü gazeteci Fatih Portakal'ın iki gündür Sözcü Ana Haber'de olmaması dikkat çekti.

Meraklarını Sözcü TV'nin sosyal medya hesaplarından paylaşan kullanıcılar 'Fatih Portakal nerede? Fatih Portakal Ana Habere neden çıkmadı?' sorusunu yöneltti. Portakal'ın herhangi bir açıklama yapmaması ve paylaşım gerçekleştirmemesi merakları artırdı.

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"Ne dedin sen?" diyerek Hande Ataizi'ne okkalı bir tokat yapıştıran Sevda Demirel, yıllar sonra bile hatırladığımız anlara imza attı.

"Ne dedin sen?" diyerek Hande Ataizi'ne okkalı bir tokat yapıştıran Sevda Demirel, yıllar sonra bile hatırladığımız anlara imza attı.

Bu sahne, televizyon ekranlarında defalarca gösterildi, haber bültenlerinde tartışıldı ve yıllar içinde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medyanın en çok paylaşılan anlarından biri haline geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümlerinde neler olacak, meraklısına tahminleri sıralıyoruz.

Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümlerinde neler olacak, meraklısına tahminleri sıralıyoruz.

Nursema, Firaz ile kaçtı. Nursema'nın İlhami'yi sevdiğini zanneden seyirci şaşkına döndü. Doğa ile Fatih'in yeniden barışıp evlenmesi herkesi şoke etti. Apo Bey, yeniden yasak aşk yaşamaya başladı. 

Tüm bunlar Şerbo için çok olası ancak yine de 'Pes' dedirten gelişmelerdi. Peki, bundan sonra ne olacak?

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Tamer Karadağlı ve Seda Sayan'ın başrollerinde oynadığı Fedai dizisi yıllar önce ekranlara havalı bir giriş yaptı.

Tamer Karadağlı ve Seda Sayan'ın başrollerinde oynadığı Fedai dizisi yıllar önce ekranlara havalı bir giriş yaptı.

Çocuklar Duymasın ile büyük bir hayran kitlesi edinen Karadağlı ve Sabahların Sultanı Sayan, iki sevgili rolü yapınca sanki pek akıllarda oturmadı. Zaten pek de uzun sürmeden final yaptı.

Gelin, diziye damgasını vuran Sayan ve Karadağlı'nın romantik sahnelerine, dizinin konusuna ve neden bittiğine bir bakalım...

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Survivor her sene olduğu gibi bu sene de "ekranların en çok izlenen yarışma programı" ünvanını kimselere vermiyor.

Survivor her sene olduğu gibi bu sene de "ekranların en çok izlenen yarışma programı" ünvanını kimselere vermiyor.

Yeni bölüm fragmanı Survivor sosyal medya hesaplarından paylaşıldıktan sonra hemen kaldırıldı.

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Bahar ekibine yeni bir oyuncu dahil oldu.

Bahar ekibine yeni bir oyuncu dahil oldu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinde Mert rolünde oynayan Özgü Delikanlı Bahar dizisine katıldı. Delikanlı dizide Bahar, Timur ve Evren'in çalıştığı hastanede yeni asistan olarak rol alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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