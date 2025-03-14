Demet Evgar'ın Başrolünde Oynadığı Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı!

Show TV'de yayınlanan ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken bir yapım olan Bahar, ilk ekrana geldiğinde herkesi büyülemişti. Uzun bir aradan sonra Türk televizyonlarında komedi dizisi izlemek, hem de bir kadın başrolden, çok heyecanlandırmıştı.

Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu ile devleşen Bahar, aslında bir Kore dizisinden uyarlama ancak daha önce yapılanların en iyisi bile olabilir. Dizide yıllarını ailesine adamış, tıp eğitimini yarıda bırakmış bir kadın olan Bahar'ın yeniden hayata tutunma mücadelesini izliyoruz.

Hiç de kaçırmıyoruz!