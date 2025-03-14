Demet Evgar'ın Başrolünde Oynadığı Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı!
Demet Evgar'ın Başrolünde Oynadığı Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar her Salı izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bahar'ın bu kadar sevilmesinin altında Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin muhteşem oyunculuğu yatıyor. Son bölümlerinde dram ve komedinin yanı sıra heyecanın da doruklara çıktığı dizinin kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. İşte yeni rolü ve detayları...
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Sonsuza kadar bir dizi izleyecek olsak birçoğumuz Bahar'ı seçerdik.
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Bahar ekibine yeni bir oyuncu dahil oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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