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Demet Evgar'ın Başrolünde Oynadığı Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı!

Demet Evgar'ın Başrolünde Oynadığı Bahar Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı!

Bahar Dizi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.03.2025 - 08:33

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar her Salı izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bahar'ın bu kadar sevilmesinin altında Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin muhteşem oyunculuğu yatıyor. Son bölümlerinde dram ve komedinin yanı sıra heyecanın da doruklara çıktığı dizinin kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. İşte yeni rolü ve detayları...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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Sonsuza kadar bir dizi izleyecek olsak birçoğumuz Bahar'ı seçerdik.

Sonsuza kadar bir dizi izleyecek olsak birçoğumuz Bahar'ı seçerdik.

Show TV'de yayınlanan ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken bir yapım olan Bahar, ilk ekrana geldiğinde herkesi büyülemişti. Uzun bir aradan sonra Türk televizyonlarında komedi dizisi izlemek, hem de bir kadın başrolden, çok heyecanlandırmıştı.

Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu ile devleşen Bahar, aslında bir Kore dizisinden uyarlama ancak daha önce yapılanların en iyisi bile olabilir. Dizide yıllarını ailesine adamış, tıp eğitimini yarıda bırakmış bir kadın olan Bahar'ın yeniden hayata tutunma mücadelesini izliyoruz.

Hiç de kaçırmıyoruz!

Bahar ekibine yeni bir oyuncu dahil oldu.

Bahar ekibine yeni bir oyuncu dahil oldu.

Yediden yetmişe herkesin severek izlediği Bahar dizisinin kalabalık ekibine yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Seyirciyi şaşırtan bu haberi Birsen Altuntaş verdi. Altuntaş'ın haberine göre, ekibe yeni katılan isim genç bir isim. Ama daha önce izleme fırsatı yakalamışız. 

Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinde Mert rolünde oynayan Özgü Delikanlı Bahar dizisine katıldı. Delikanlı dizide Bahar, Timur ve Evren'in çalıştığı hastanede yeni asistan olarak rol alacak. Bu yeni karakterimizin ismi ise “Yıldırım” olacak. Oyuncu diziye 39. bölümden itibaren dahil olacak. 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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