Evlenen Kız Kardeşi İçin Yaptığı Duygusal Konuşma ile Viral Olan Abi: 'Gelinliği ile Çıkan Kefeni ile Gelir'

'@ozgdnzzz' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadının evleneceği gün gelin alma sırasında abisinin yaptığı duygusal konuşma anlarına ait paylaşımı viral oldu.
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Düğün günü gelin alma sırasında duygusal bir konuşma yapan abi o anlarda, "Bize karşı bir saygısızlık yapmadı bacıma da söylüyorum burada, inşallah eşine de saygısızlık yapmaz. İyi gün var kötü gün var, bizim oralarda derler ki; 'Gelinliği ile çıkan kefeniyle gelir diye.' Elhamdülillah ben abisiyim, bizim ayaklarımız yere basıyor. Öyle bir şey bizim kitabımızda söz konusu değil. Bu anahtarı da evimiz ona her zaman, hem benim hem babamın evi açık diye vermek istiyorum. İyi gün var kötü gün var, gelmek ister yol parası olmaz bu bileziği de ona yol parası olsun diye takıyorum" dedi.
Abisinin duygusal konuşmasını TikTok'ta paylaşan Özge Deniz ise, "26 yıl sonunda yanından ayrıldığım abimin yaptığı o duygusal konuşma" dedi.
İşte o anlar: 👇
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