Evlenen Ablasının Kırmızı Kuşağını Bağlarken Telefonunun 'Bağırma Sesli' Alarmı Çalan Genç Kahkahaya Boğdu

'@ahsimm7' ismiyle TikTok'ta paylaşımşlar yapan kadın, evlendiği gün evden çıkmadan önce beline kuşak bağlandığı anlara ait paylaşımıyla viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelinliğiyle evden çıkmadan önce kardeşi tarafından beline kırmızı kuşak bağlanan kadın, kahkahaya boğuldu.
O anlarda ablasının beline kırmızı kuşak bağlayan gencin telefonunun alarmı çaldı. Manga serisi Bleach'in ana karakteri olan Ichigo Kurosaki'nin bağırma sesini alarm sesi yapan genç, telefonundan çıkan sesle kahkahaya boğdu.
İşte o anlar: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ben niye boğulmadım 🤔🤔
"....kuşağını başlıyordu..." anksiyetem tuttu...
Görseldeki başlığı "Bağlıyordu" şeklinde düzeltin