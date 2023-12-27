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Evlenen Ablasının Kırmızı Kuşağını Bağlarken Telefonunun 'Bağırma Sesli' Alarmı Çalan Genç Kahkahaya Boğdu

Evlenen Ablasının Kırmızı Kuşağını Bağlarken Telefonunun 'Bağırma Sesli' Alarmı Çalan Genç Kahkahaya Boğdu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 15:15

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'@ahsimm7' ismiyle TikTok'ta paylaşımşlar yapan kadın, evlendiği gün evden çıkmadan önce beline kuşak bağlandığı anlara ait paylaşımıyla viral oldu.

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Gelinliğiyle evden çıkmadan önce kardeşi tarafından beline kırmızı kuşak bağlanan kadın, kahkahaya boğuldu.

Gelinliğiyle evden çıkmadan önce kardeşi tarafından beline kırmızı kuşak bağlanan kadın, kahkahaya boğuldu.

O anlarda ablasının beline kırmızı kuşak bağlayan gencin telefonunun alarmı çaldı. Manga serisi Bleach'in ana karakteri olan Ichigo Kurosaki'nin bağırma sesini alarm sesi yapan genç, telefonundan çıkan sesle kahkahaya boğdu.

O anlarda ablasının beline kırmızı kuşak bağlayan gencin telefonunun alarmı çaldı. Manga serisi Bleach'in ana karakteri olan Ichigo Kurosaki'nin bağırma sesini alarm sesi yapan genç, telefonundan çıkan sesle kahkahaya boğdu.

İşte o anlar: 👇

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MervedenizG

Ben niye boğulmadım 🤔🤔

KumdanKum

"....kuşağını başlıyordu..." anksiyetem tuttu...

Ender Çınar

Görseldeki başlığı "Bağlıyordu" şeklinde düzeltin