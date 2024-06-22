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Euro 2024’te Haftanın En İyi Golü Seçildi: İlk Haftanın Birincisi Mert Müldür Oldu

Euro 2024’te Haftanın En İyi Golü Seçildi: İlk Haftanın Birincisi Mert Müldür Oldu

EURO2024
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 13:41

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Euro 2024’te Dortmund’un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Gürcistan maçında gol atarak 3-1 sonuçlanan galibiyete sayı kazandıran Mert Müldür’ün golü Euro 2024’ün ilk haftasında en iyi gol seçildi.

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Maçın 25. dakikasında ilk golü atan Mert Müldür taraftarlarda büyük sevinç yaratmıştı.

Maçın 25. dakikasında ilk golü atan Mert Müldür taraftarlarda büyük sevinç yaratmıştı.

Euro 2024’ün ilk haftasında atılan en iyi goller seçildi ve Mert Müldür ilk sırada Arda Güler ise üçüncü sırada yer aldı.

Euro 2024’ün ilk haftasında atılan en iyi goller seçildi ve Mert Müldür ilk sırada Arda Güler ise üçüncü sırada yer aldı.

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