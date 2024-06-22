Euro 2024’te Haftanın En İyi Golü Seçildi: İlk Haftanın Birincisi Mert Müldür Oldu

Euro 2024’te Dortmund’un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Gürcistan maçında gol atarak 3-1 sonuçlanan galibiyete sayı kazandıran Mert Müldür’ün golü Euro 2024’ün ilk haftasında en iyi gol seçildi.
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Maçın 25. dakikasında ilk golü atan Mert Müldür taraftarlarda büyük sevinç yaratmıştı.
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Euro 2024’ün ilk haftasında atılan en iyi goller seçildi ve Mert Müldür ilk sırada Arda Güler ise üçüncü sırada yer aldı.
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