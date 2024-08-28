Erzurum'da Kameralar Kayıttayken Bir Mucize Gerçekleşti! Civciv Kalp Masajıyla Hayata Döndü

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Erzurum'da henüz 1 haftalıkken annesi tarafından ezilen civciv hareketsiz kaldı. durumu gören tavuk sahibi Esma Yıldıztekin, torunu Oğuz Akyüz'e civcivi çöpe atmasını söyledi.
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Civcivi hayata döndürmek için şansını deneyen Akyüz, kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Bir süre çabaladıktan sonra civcivi hayata döndüren Akyüz, 'Bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşadık.' dedi. İşte o anlar; 🎥
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Bebişin hayata dönmesine sevindim. Nasıl güzeller 🥰 Çocukken civcivi sevmek istedim diye beni kovalan annesi geldi aklıma 😂