Görüş Bildir
Haberler
Video
Erzurum'da Kameralar Kayıttayken Bir Mucize Gerçekleşti! Civciv Kalp Masajıyla Hayata Döndü

Erzurum'da Kameralar Kayıttayken Bir Mucize Gerçekleşti! Civciv Kalp Masajıyla Hayata Döndü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 10:16

İçerik Devam Ediyor

Erzurum'un Oltu ilçesine tatil yapma gelen bir kişi, hareketsiz yatan ve öldüğü düşünülen civcivi kalp masajı yaparak hayata döndürdü.  

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Erzurum'da henüz 1 haftalıkken annesi tarafından ezilen civciv hareketsiz kaldı. durumu gören tavuk sahibi Esma Yıldıztekin, torunu Oğuz Akyüz'e civcivi çöpe atmasını söyledi.

Erzurum'da henüz 1 haftalıkken annesi tarafından ezilen civciv hareketsiz kaldı. durumu gören tavuk sahibi Esma Yıldıztekin, torunu Oğuz Akyüz'e civcivi çöpe atmasını söyledi.

Civcivi hayata döndürmek için şansını deneyen Akyüz, kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Bir süre çabaladıktan sonra civcivi hayata döndüren Akyüz, 'Bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşadık.' dedi.  İşte o anlar; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
11
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emel

Bebişin hayata dönmesine sevindim. Nasıl güzeller 🥰 Çocukken civcivi sevmek istedim diye beni kovalan annesi geldi aklıma 😂