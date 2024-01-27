Erkeklerin Aldatılma Olayını Abarttığını Söyledi: 'Lisede 1 Kez Aldatılıyorlar 35 Yaşına Kadar Konuşuyorlar'

'@ecemelikec' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, erkeklerin aldatılma olaylarını çok abarttığını belirtti.
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'Erkeklerin güven problemleriyle ilgili küçük bir analiz' diyerek paylaşım yapan Ece Melike, 'Erkekler lisede 1 kere aldatılıyorlar, 35 yaşına kadar bunu konuşuyorlar' dedi.
O kadın sözlerinin devamında ise, "Kadınlar için bu sıradan bir cumartesi; 'Aldatıldım, okay yoluma devam edebilirim. Çünkü hayatıma girecek bir sonraki kişinin benim daha önce yaşadıklarımla bir ilgisi olmadığının farkındayım. Mutlu ve güvenli hissetmek istiyorum. Bu yüzden elimden geleni yapacağım. Kendi travmalarımla kendim başa çıkacağım' diyebiliyorken kadınlar, erkekler aşın be!" dedi.
İşte o video: 👇
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Kadınlar 35 kere aldatır yakalanınca abartıyorsun bir hataydı sadece derler hadi bakalım hodri meydan 🤛🏻🤛🏻
çoğu erkek hayat kadınıyla evlenir ama bunun farkında değillerdir. aman ne gerek var bu devirde evliliğe.
Yine makyaj yine bıdı bıdı.