Erdoğan'ın Gaziantep Ziyaretinde Bir Vatandaş Şiir Okumaya Çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Şahinbey Millet Kütüphanesi açılışında vatandaşla buluşan Erdoğan'a bir vatandaş şiir okudu. Vatandaşın dükkanında çektiği videolarla TikTok'ta popüler olduğu ortaya çıktı.
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Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti ilginç anlara sahne oldu;
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Erdoğan'a yapılan karşılama şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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