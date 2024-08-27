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Epilepsi Hastası Oğluna Bakmak İçin 85 Yaşında Çalışan Kadın: "İşe Gidebilecek miyim Diye Düşünüyorum"

Epilepsi Hastası Oğluna Bakmak İçin 85 Yaşında Çalışan Kadın: "İşe Gidebilecek miyim Diye Düşünüyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 20:22

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Epilepsi hastası oğluna bakabilmek için çalışmak zorunda kalan 85 yaşındaki kadının sözleri yüreğimizi dağladı. Yaşlı kadın, 'Sabah uyandığımda acaba kalkıp gidebilecek miyim, çalışabilecek miyim diye düşünüyorum.” diyerek yöneticilere sitem etti.

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'Kanal Dünya' adlı bir YouTube kanalına konuşan 85 yaşındaki kadının epilepsi hastası oğlu için çalışmak zorunda kalması izleyenlerin yüreğini burktu.

'Kanal Dünya' adlı bir YouTube kanalına konuşan 85 yaşındaki kadının epilepsi hastası oğlu için çalışmak zorunda kalması izleyenlerin yüreğini burktu.

Muhabirin "Bu yöneticiler seni izleyip utanır mı?" sorusuna, yanıt veren ve yöneticilere sitem eden yaşlı kadın, "Sabah uyandığımda acaba kalkıp gidebilecek miyim, çalışabilecek miyim diye düşünüyorum.” dedi. İşte o anlar; 🎥

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