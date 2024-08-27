Epilepsi Hastası Oğluna Bakmak İçin 85 Yaşında Çalışan Kadın: "İşe Gidebilecek miyim Diye Düşünüyorum"

Epilepsi hastası oğluna bakabilmek için çalışmak zorunda kalan 85 yaşındaki kadının sözleri yüreğimizi dağladı. Yaşlı kadın, 'Sabah uyandığımda acaba kalkıp gidebilecek miyim, çalışabilecek miyim diye düşünüyorum.” diyerek yöneticilere sitem etti.