Emrah Safa Gürkan Son Yaşanan Olaylardan Sonra Eğitimde Velinin Rolüne Dikkat Çekti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Ünlü tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, kendi YouTube kanalı Omnibus üzerinden yayınladığı videoda, Türk eğitim sistemindeki 'veli müdahalesi' sorununa değindi. Gürkan, velilerin öğretmenlerin işine karışmasını sert bir dille eleştirerek, 'Öğretmenin antitezi velidir,' dedi.

Eğitimin profesyonel bir uzmanlık alanı olduğunu hatırlatan Gürkan, velilerin eğitim müfredatını anlayamayacağını savundu. Gürkan, konuşmasında şu çarpıcı örneği verdi:

'Doktora gittiğinizde işine karışıyor musunuz? Bu özgüven nereden geliyor? Siz müfredatın bir parçası değilsiniz, anlamazsınız da. O ayrı bir iş.'

Son yaşanan olayları bile öğretmenlere yıkmak istediklerini söyleyen Gürkan ailelere uyarılar yaptı.

Gürkan, modern eğitim anlayışında aile ve okul sınırlarının keskin olması gerektiğini vurguladı. Velilerin öğretmenlere sınır çizmek yerine kendi çocuklarına sınır koyması gerektiğini belirten akademisyen, 'Çocuğu sınıfa verdiğiniz an o artık sizin değildir. Ya bunu anlayın ya da kabile gibi yaşamaya devam edin,' ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
