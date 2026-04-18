Emrah Safa Gürkan Son Yaşanan Olaylardan Sonra Eğitimde Velinin Rolüne Dikkat Çekti

Ünlü tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, kendi YouTube kanalı Omnibus üzerinden yayınladığı videoda, Türk eğitim sistemindeki 'veli müdahalesi' sorununa değindi. Gürkan, velilerin öğretmenlerin işine karışmasını sert bir dille eleştirerek, 'Öğretmenin antitezi velidir,' dedi.

Eğitimin profesyonel bir uzmanlık alanı olduğunu hatırlatan Gürkan, velilerin eğitim müfredatını anlayamayacağını savundu. Gürkan, konuşmasında şu çarpıcı örneği verdi:

'Doktora gittiğinizde işine karışıyor musunuz? Bu özgüven nereden geliyor? Siz müfredatın bir parçası değilsiniz, anlamazsınız da. O ayrı bir iş.'