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Elektrikli Motosikletinin Arkasında Çay Satan 3 Çocuk Babası Adama Bahşiş Vererek Acayip Mutlu Eden Turist

Elektrikli Motosikletinin Arkasında Çay Satan 3 Çocuk Babası Adama Bahşiş Vererek Acayip Mutlu Eden Turist

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 10:51

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'@mahnazzy1' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve dünyanın dört bir yanını dolaşarak ihtiyaç sahibi insanlara yardım eden, o insanların seslerinin duyulmasını sağlayan kadın İstanbul'da da bir adama yardım etti.

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Elektrikli motosikletinin arkasında çay satarak geçimini sağlayan adamın yanına giden kadın, çay almak istediğini söyleyip ardından ise yüklü miktarda bahşiş verdi. Çay satan adam ile de sohbet eden kadın, o adamın 3 çocuk babası olduğunu öğrendi.

Elektrikli motosikletinin arkasında çay satarak geçimini sağlayan adamın yanına giden kadın, çay almak istediğini söyleyip ardından ise yüklü miktarda bahşiş verdi. Çay satan adam ile de sohbet eden kadın, o adamın 3 çocuk babası olduğunu öğrendi.

Soğuk havada elektrikli motosikleti ile gezerek çay satan ve geçimini de bu şekilde sağlamaya çalışan adama verdiği bahşiş ile acayip mutlu eden kadın, izlerken sizin de mutlu olmanızı sağlayacak.

Soğuk havada elektrikli motosikleti ile gezerek çay satan ve geçimini de bu şekilde sağlamaya çalışan adama verdiği bahşiş ile acayip mutlu eden kadın, izlerken sizin de mutlu olmanızı sağlayacak.

İşte o anlar: 👇

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