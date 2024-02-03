Elektrikli Motosikletinin Arkasında Çay Satan 3 Çocuk Babası Adama Bahşiş Vererek Acayip Mutlu Eden Turist

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Elektrikli motosikletinin arkasında çay satarak geçimini sağlayan adamın yanına giden kadın, çay almak istediğini söyleyip ardından ise yüklü miktarda bahşiş verdi. Çay satan adam ile de sohbet eden kadın, o adamın 3 çocuk babası olduğunu öğrendi.
Soğuk havada elektrikli motosikleti ile gezerek çay satan ve geçimini de bu şekilde sağlamaya çalışan adama verdiği bahşiş ile acayip mutlu eden kadın, izlerken sizin de mutlu olmanızı sağlayacak.
İşte o anlar: 👇
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