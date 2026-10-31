Oğlunun Tavsiyesiyle Yetiştirmeye Başladı: Kilosunu 800 TL'ye Satıyor

Aronya reçeline olan ilginin, meyveyi daha önce deneyen kişiler arasında oldukça yüksek olduğunu anlatan Necla Akdoğan, müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarına da değiniyor. Aronyayı bilenlerin genellikle toplu sipariş verdiğini, ilk kez deneyecek olanların ise daha küçük miktarlarla başladığını belirtiyor.

'Bilen 5 kilodan aşağı almıyor. Yarım kilosunu 400 liraya veriyorum.' diyen Akdoğan, yetiştirdiği meyveleri farklı şekillerde değerlendirerek satışa sunuyor. Böylece bahçesinde yetiştirdiği aronyadan hem reçel hem de meyve suyu hazırlayarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.