Oğlunun Tavsiyesiyle Yetiştirmeye Başladı: Kilosunu 800 TL'ye Satıyor
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan 56 yaşındaki Necla Akdoğan, oğlunun tavsiyesiyle başladığı aronya yetiştiriciliğini kısa sürede bir gelir kapısına dönüştürdü. Akdoğan, yayla evinin bahçesinde yetiştirdiği aronyadan yaptığı reçelin yarım kilosunu 400 liraya satıyor.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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