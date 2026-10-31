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Oğlunun Tavsiyesiyle Yetiştirmeye Başladı: Kilosunu 800 TL'ye Satıyor

Oğlunun Tavsiyesiyle Yetiştirmeye Başladı: Kilosunu 800 TL'ye Satıyor

Osmaniye
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 09:17
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan 56 yaşındaki Necla Akdoğan, oğlunun tavsiyesiyle başladığı aronya yetiştiriciliğini kısa sürede bir gelir kapısına dönüştürdü. Akdoğan, yayla evinin bahçesinde yetiştirdiği aronyadan yaptığı reçelin yarım kilosunu 400 liraya satıyor. 

İşte detaylar. 

İHA

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Fidanları Oğlu Getirdi

Fidanları Oğlu Getirdi

Hikaye 4 yıl önce başladı. Aronyayı araştıran oğlu, annesine bu meyveyi yetiştirmesini önerdi ve fidanları da kendisi getirdi. Akdoğan, yayla evinin yaklaşık 2,5 dönümlük bahçesine 400 aronya fidanı dikti.

İlk yıl az ürün alan Akdoğan, sonraki yıllarda verimin arttığını anlatıyor. Bu yıl yaklaşık 400-450 kilo hasat yapan Akdoğan, meyvenin bir kısmını kurutuyor, kalanından da reçel ve meyve suyu yapıyor. Akdoğan'a göre aronyanın bakımı da oldukça kolay.

"Bilen 5 Kilodan Aşağı Almıyor"

"Bilen 5 Kilodan Aşağı Almıyor"

Aronya reçeline olan ilginin, meyveyi daha önce deneyen kişiler arasında oldukça yüksek olduğunu anlatan Necla Akdoğan, müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarına da değiniyor. Aronyayı bilenlerin genellikle toplu sipariş verdiğini, ilk kez deneyecek olanların ise daha küçük miktarlarla başladığını belirtiyor.

'Bilen 5 kilodan aşağı almıyor. Yarım kilosunu 400 liraya veriyorum.' diyen Akdoğan, yetiştirdiği meyveleri farklı şekillerde değerlendirerek satışa sunuyor. Böylece bahçesinde yetiştirdiği aronyadan hem reçel hem de meyve suyu hazırlayarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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