Özge Öner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Cambridge Profesörü Ekonomist Özge Öner'in Eğitim ve Kariyer Hayatı

Prof. Dr. Özge Öner, 30 Ekim'de Sözcü TV'de katıldığı programda Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinden düşme riski taşıdığını söyledi ve kısa vadeli sıcak paraya güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uzun süredir aktif siyasetin içinde olduğunu hatırlatarak onu yalnızca bir teknokrat olarak görmenin doğru olmadığını savundu. Gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Özge Öner'in Mehmet Şimşek Yazısı

Öner, 16 Ekim'deki yazısında da Mehmet Şimşek'in Bangkok'taki IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmamasını değerlendirmişti. Öner, Şimşek'in toplantıda Türkiye'deki fon krizine dair sorulacak somut sorulara nasıl yanıt vereceğini sorgulamıştı.