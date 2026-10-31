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Özge Öner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Cambridge Profesörü Ekonomist Özge Öner'in Eğitim ve Kariyer Hayatı

Özge Öner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Cambridge Profesörü Ekonomist Özge Öner'in Eğitim ve Kariyer Hayatı

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 09:02
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Cambridge Üniversitesi'nde kentsel ve bölgesel ekonomi profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Özge Öner, Sözcü TV'de Türkiye ekonomisine dair yaptığı değerlendirmelerle gündeme geldi. Akademik çalışmalarının yanı sıra gazete yazıları ve çok satan kitabıyla da tanınan Öner'in hayatı merak ediliyor. Peki, Özge Öner kimdir, kaç yaşında, nereli? 

İşte detaylar.

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Özge Öner Kimdir?

Özge Öner Kimdir?

Prof. Dr. Özge Öner, Cambridge Üniversitesi Arazi Ekonomisi Bölümü'nde (Department of Land Economy) kentsel ve bölgesel ekonomi profesörüdür. Aynı zamanda Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Sidney Sussex College'da ekonomi alanında öğretim üyesi (Fellow), eğitim yöneticisi (Director of Studies) ve kolejin müdür yardımcısı (Vice-Master) olarak görev yapmaktadır.

Akademik kariyerinin büyük bölümünü İsveç ve İngiltere'de sürdüren Öner, Türkiye'de daha çok gazete yazıları, televizyon programlarındaki yorumları ve ekonomi kitabıyla tanınıyor.

Özge Öner Kaç Yaşında?

1986 yılında dünyaya gelen Özge Öner, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. 

Özge Öner Aslen Nereli?

Özge Öner, Batman'da doğdu. Asker bir ailenin kızı olan Öner, çocukluğunu ve gençliğini Ankara'da geçirdi.

Özge Öner'in Kariyer Hayatı

Özge Öner'in Kariyer Hayatı

Özge Öner, Cambridge Üniversitesi'nde mekansal ekonomi alanında ders veriyor. Çalışmaları göç ve işgücü hareketliliği, kentlerde ayrışma, perakende ve hizmet sektörünün coğrafyası, girişimcilik ve siyasi tercihlerin mekansal boyutları gibi konulara odaklanıyor.

Cambridge'e geçmeden önce İsveç'teki Jönköping International Business School'da yardımcı doçent, Stockholm'deki Sanayi Ekonomisi Araştırma Enstitüsü'nde (IFN) ise araştırmacı olarak çalıştı. 2018'de Cambridge Üniversitesi'ne geçti.

Özge Öner'in Eğitimi

Lisans eğitimini İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan Öner, yüksek lisans ve doktorasını İsveç'teki Jönköping International Business School'da yaptı. 2014'te doktorasını tamamlayan Öner, doktora çalışmalarının bir bölümünü ABD'deki Illinois Üniversitesi bünyesindeki Bölgesel Ekonomi Uygulamaları Laboratuvarı'nda (REAL) yürütmüştür.

Özge Öner'in Kitabı ve Yazıları

Özge Öner'in Kitabı ve Yazıları

Öner, 2015-2022 yılları arasında İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'te aylık köşe yazıları yazdı. Bugün ise Gazete Oksijen'de haftalık yazılar kaleme alıyor. 

Kasım 2025'te Doğan Kitap'tan çıkan “Herkes Biliyor Geminin Su Aldığını: Türkiye'nin İktisadi ve Siyasi Ahvali” adlı kitabı kısa sürede çoksatanlar arasına girmiş ve KİTAP dergisi tarafından 2026 Yılın Ekonomi ve Toplumsal İnceleme Kitabı seçilmiştir.

Özge Öner'in Aldığı Ödüller

  • 2015: Handelsbanken Wallander doktora sonrası bursu (İsveç)

  • 2018: Genç Araştırmacı Ödülü (İtalya)

  • 2019: İsveç Girişimcilik Forumu Genç Araştırmacı Ödülü

  • 2021: Ashby Ödülü

  • 2025: İsveç'teki Ratio Enstitüsü'nün İnsan Refahı Ödülü

Özge Öner Neden Gündemde?

Özge Öner Neden Gündemde?

Prof. Dr. Özge Öner, 30 Ekim'de Sözcü TV'de katıldığı programda Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinden düşme riski taşıdığını söyledi ve kısa vadeli sıcak paraya güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uzun süredir aktif siyasetin içinde olduğunu hatırlatarak onu yalnızca bir teknokrat olarak görmenin doğru olmadığını savundu. Gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Özge Öner'in Mehmet Şimşek Yazısı

Öner, 16 Ekim'deki yazısında da Mehmet Şimşek'in Bangkok'taki IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmamasını değerlendirmişti. Öner, Şimşek'in toplantıda Türkiye'deki fon krizine dair sorulacak somut sorulara nasıl yanıt vereceğini sorgulamıştı.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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