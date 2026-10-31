Özge Öner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Cambridge Profesörü Ekonomist Özge Öner'in Eğitim ve Kariyer Hayatı
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Cambridge Üniversitesi'nde kentsel ve bölgesel ekonomi profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Özge Öner, Sözcü TV'de Türkiye ekonomisine dair yaptığı değerlendirmelerle gündeme geldi. Akademik çalışmalarının yanı sıra gazete yazıları ve çok satan kitabıyla da tanınan Öner'in hayatı merak ediliyor. Peki, Özge Öner kimdir, kaç yaşında, nereli?
İşte detaylar.
Özge Öner Kimdir?
Özge Öner'in Kariyer Hayatı
Özge Öner'in Kitabı ve Yazıları
Özge Öner Neden Gündemde?
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