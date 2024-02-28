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Doğumdan Sonra Kalbi Duran Çocuğu Büyük Uğraşlar Sonucu Hayata Döndüren Doktoru Ayakta Alkışlayacaksınız!

Doğumdan Sonra Kalbi Duran Çocuğu Büyük Uğraşlar Sonucu Hayata Döndüren Doktoru Ayakta Alkışlayacaksınız!

Sosyal Medya Doktor Bebek
Arya
Arya - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 10:31

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde bir doktorun kalbi duran bebeği hayata döndürmeye çalıştığı anlar görülüyor.

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Doğumdan sonra kalbi duran bebeği hayata döndürmeye çalışan doktor büyük uğraşlar veriyor. Çabalarının sonucunu alan doktor, bebeği hayata döndürmeyi başarıyor!

Doğumdan sonra kalbi duran bebeği hayata döndürmeye çalışan doktor büyük uğraşlar veriyor. Çabalarının sonucunu alan doktor, bebeği hayata döndürmeyi başarıyor!

O görüntüleri izlerken doktorluk mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız...

O görüntüleri izlerken doktorluk mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız...

İşte o görüntüler: 👇

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selver.94.06

Böyle doktorlara ihtiyacımız olduğunun kanıtı niteliğinde canım benim küçücük bedeniyle hayata tutunmaya çalışıyor

ZrDeli

helal lan. demek ki bütün doktorlar mal değil (bi tek bana denk gelenler mal)

Tansu Arcan

Şimdi bir an o bebeğin sizin bebeğiniz olduğunu düşünün. Şimdi de o hekimin şiddet gördüğü için 1 ay önce yurtdışına gitmiş olduğunu düşünün.