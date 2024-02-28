Doğumdan Sonra Kalbi Duran Çocuğu Büyük Uğraşlar Sonucu Hayata Döndüren Doktoru Ayakta Alkışlayacaksınız!

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde bir doktorun kalbi duran bebeği hayata döndürmeye çalıştığı anlar görülüyor.
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Doğumdan sonra kalbi duran bebeği hayata döndürmeye çalışan doktor büyük uğraşlar veriyor. Çabalarının sonucunu alan doktor, bebeği hayata döndürmeyi başarıyor!
O görüntüleri izlerken doktorluk mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız...
İşte o görüntüler: 👇
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Böyle doktorlara ihtiyacımız olduğunun kanıtı niteliğinde canım benim küçücük bedeniyle hayata tutunmaya çalışıyor
helal lan. demek ki bütün doktorlar mal değil (bi tek bana denk gelenler mal)
Şimdi bir an o bebeğin sizin bebeğiniz olduğunu düşünün. Şimdi de o hekimin şiddet gördüğü için 1 ay önce yurtdışına gitmiş olduğunu düşünün.