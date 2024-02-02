Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu Göndermesinden Müge Anlı'daki Cinayete TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu Göndermesinden Müge Anlı'daki Cinayete TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Şubat Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star'da düzenlenen dans yarışmasında birçok yarışmacının dansı dikkat çekmişti. O isimlerden biri de Kardeniz Kılıç oldu. Kardeniz'in seksi dansı dillere düştü.
Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi yaşandığı iddia edilmişti. Doğukan Güngör'ün konuyla ilgili isim vermeden bir röportajında konuşan Feyza Civelek'in sözlerini beğenmesi soru işaretlerine neden oldu. Bu hamle kafaları karıştırdı.
Bir etkinlikte Muhabir Online magazin sayfasının sorularını yanıtlayan Pınar Deniz'den Yargı'yla ilgili bir itiraf geldi.
90'lı yılları yaşayanlar Sadettin Teksoy'u ve onun efsane programı "Teksoy Görevde"yi hatırlayacaktır. Bu mükemmel programdan sonra başka projelerde de yer alan Teksoy'un hayatımızda iz bırakan ve bizi dumurlara uğratan olaylarını bir kere daha hatırlayalım.
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medyada bir takipçisinden gelen ilginç itirafı paylaştı. "Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor" diyen bir kadının, kocasının onu bir erkekle aldattığını söylemesi dumur etti.
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OGM Pictures imzalı yeni yapım 'Yan Oda' gündeme geldiği günden beri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Star TV'de yayınlanacak olan yeni dizi Yan Oda'nın okuma provaları Salı günü başlıyor! Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı iddialı yapımın kadrosunda yer alması planlanan iki isimden ise beklenmeyen veda geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, sevilen oyuncuların henüz dizi başlamadan veda etmelerinin nedenini de açıkladı.
15 Kasım'dan beri Ankara'da kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Çelik'in ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Dün yayına katılan Yalçın ve Fatih ile ilgili gelen ihbar telefonu sonrası Ankara emniyeti harekete geçmiş ve iki kuzeni canlı yayında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlere katılan Yasin isimli şahıs, cinayeti kuzeni Mert'in işlediğini itiraf etmişti. Bugün ise cinayetin kan dondurucu detayları ortaya çıktı!
TV100'ün Ana Haber programını sunan ünlü spiker Ece Üner, kanal ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümüne Hasan Hüseyin Çelik olayı damgasını vurdu. Canlı yayında öldürüldüğü haberi gelen Hasan Hüseyin'in eşi Seher'in tepkisi ve arabalarını sorması gündem oldu.
İnci Taneleri dizisi ile Türkiye’de büyük bir üne kavuşan dans şarkısı, Avrupa Yakası’nın efsane karakteri Burhan Altıntop’un dansöz dansına uyarlanırsa nasıl olur? Sosyal medyada yaptılar ve oldu…
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Yalı Çapkını dizisindeki partnerlikleri kısa sürede aşka dönüşen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bir dargın bir barışık ilişkisi sonunda düzene oturdu. Beraber görüntülenen ve bu defa kameralardan kaçmayan çift barıştıklarını resmen duyurdu.
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