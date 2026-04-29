article/comments
article/share
Haberler
TV
Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti Açıklamasından Teşkilat'ın Sezon Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti Açıklamasından Teşkilat'ın Sezon Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2026 - 17:26

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

29 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV, yeni sezon için dizi hazırlıklarına devam ediyor.

ATV, yeni sezon için dizi hazırlıklarına devam ediyor.

Kanal D'nin geçtiğimiz aylarda final yapan dizisi İnci Taneleri'nin oyuncusu ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu, ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün başrolü oldu.

Detaylar:

6 sezon boyunca izlemelere doyamadığımız Yasak Elma'nın yeniden çekileceği haberi büyük mutluluk yaratmıştı.

6 sezon boyunca izlemelere doyamadığımız Yasak Elma'nın yeniden çekileceği haberi büyük mutluluk yaratmıştı.

Bir döneme damga vuran Yasak Elma dizisinin gelecek sezon yeniden yayınlanacağı iddiası diziseverleri heyecanlandırmıştı. Ancak dizinin başrol oyuncularından Eda Ece ve Şevval Sam, Yasak Elma'da rol almayı reddettiler ve başka bir projede yer alacakları açıklandı. Bu gelişmenin ardından Yasak Elma yeniden çekilecek mi sorusu merak edilmeye başlandı. Senarist Melis Civelek, kendisine diziyle ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Detaylar:

Seren Ay, Lina'yla yaşadığı tartışmanın ardından Survivor'dan diskalifiye edildi.

Seren Ay, Lina'yla yaşadığı tartışmanın ardından Survivor'dan diskalifiye edildi.

Survivor'ın olaylı yarışmacısı Seren Ay Çetin, Lina'yla yaşadığı büyük tartışmanın ardından yarışmadan diskalifiye edildi. Survivor'dan diskalifiye edilmesinin ardından Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Seren Ay, Nagihan'ı diskalifiye ettirdiği iddialarına yanıt verdi.

Detaylar:

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Aşk-ı Memnu ile Binbir Gece arasında dikkat çeken bir benzerlik sosyal medyada gündem oldu.

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Aşk-ı Memnu ile Binbir Gece arasında dikkat çeken bir benzerlik sosyal medyada gündem oldu.

Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'in rol aldığı ikonik 'Ölüyorum anlasana' sahnesinin 2006'da yayınlanan Binbir Gece'deki bir sahneyle neredeyse aynı olduğu ortaya çıktı.

Detaylar:

Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye ile ikonik bir karakter ortaya çıkarmıştı.

Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye ile ikonik bir karakter ortaya çıkarmıştı.

Bir döneme damga vuran Masumlar Apartmanı, izleyenleri kendine hayran bırakmasının yanı sıra psikolojinin insan üzerindeki etkisini de gözler önüne sermişti. Özellikle Ezgi Mola'nın müthiş oyunculuğuyla Safiye karakteri hafızalara kazınmıştı. Ezgi Mola'dan yıllar sonra diziye dahil oluşuyla ilgili açıklama geldi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, eski ekip arkadaşlarıyla aylar sonra bir araya geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, eski ekip arkadaşlarıyla aylar sonra bir araya geldi.

Doğukan Güngör, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı. Yeni projesi Haysiyetsiz'le ekranlara geri dönmeye hazırlanan Doğukan Güngör, eski rol arkadaşı Feyza Civelek'in doğum günü partisine gidip Kızılcık Şerbeti ekibiyle bir araya geldi.

Detaylar:

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Ay Çetin, geçtiğimiz günlerde diskalifiye edilmişti.

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Ay Çetin, geçtiğimiz günlerde diskalifiye edilmişti.

Survivor'dan Lina'ya küfretmesi gerekçesiyle diskalifiye edilen Seren Ay Çetin gündemdeki etkisini sürdürüyor. Sevgilisini ve Deniz Çatalbaş'ı takipten çıkan Seren Ay Çetin, yarışmacılarla ilgili önemli iddialarda bulundu. Çetin'in iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Show TV'nin pazartesi akşamları yayınlanarak Uzak Şehir'e rakip olan iddialı dizisi Delikanlı'nın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Show TV'nin pazartesi akşamları yayınlanarak Uzak Şehir'e rakip olan iddialı dizisi Delikanlı'nın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Delikanlı dizisinin kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mert Ramazan Demir, Melis Sezen ve Mina Demirtaş'ın başrollerde yer aldığı dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

Detaylar:

Defalarca kez başrolleri değişen Teşkilat'ın son sezonunda Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ü izledik.

Defalarca kez başrolleri değişen Teşkilat'ın son sezonunda Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ü izledik.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat 6 sezonu geride bıraktı. Teşkilat final mi yapacak, devam mı edecek diye merak edilirken karar verildi. Ancak verilen karar bir hafta öne çekildi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, oyunculuğuna dair eleştirilerle sık sık gündem oluyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, oyunculuğuna dair eleştirilerle sık sık gündem oluyor.

5. sezonuyla da ekranlara devam edeceği öğrenilen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, sık sık torpil iddialarıyla gündeme geliyor. Bu iddiaların dışında bir de diziden ayrılan oyuncuların kendisiyle anlaşmazlık yaşaması sebebiyle diziden çıkarıldıkları ya da kendi istekleriyle ayrıldıkları iddiaları konuşulmuştu. Dün akşam doğum gününü kutlayan Feyza Civelek, imalı bir göndermede bulundu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Gonca Cilasun, ekranların gelmiş geçmiş en kötü karakterlerinden birine hayat veriyor.

Ünlü oyuncu Gonca Cilasun, ekranların gelmiş geçmiş en kötü karakterlerinden birine hayat veriyor.

Uzak Şehir'de canlandırdığı Sadakat rolüyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gonca Cilasun, bu kez verdiği röportajla gündeme geldi. Cilasun, sezonun en kötü karakterlerinden biri olan karakteri Sadakat hakkında itirafta bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın