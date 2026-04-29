article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'dan Rolüne Dair Düşüncesini İtiraf Etti!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2026 - 08:24

Uzak Şehir'de canlandırdığı Sadakat rolüyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gonca Cilasun, bu kez verdiği röportajla gündeme geldi. Cilasun, sezonun en kötü karakterlerinden biri olan karakteri Sadakat hakkında itirafta bulundu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Gonca Cilasun, ekranların gelmiş geçmiş en kötü karakterlerinden birine hayat veriyor.

Sadakat, zaman zaman içinde merhamet kırıntılarına rastlasak da yaptığı kötülüklerle 'Bu kadarına da pes' dedirten bir karakter. Kendi çocuklarına ve Alya'ya yaptıkları, otoritesini kullanarak gözü kara kararlar alışı da karakterin kötülüğünü artırıyor.

Sadakat'e hayat veren Gonca Cilasun, daha önce karakterini savunan açıklamalar yapmıştı.

Bu kez de Sadakat'in kötülüğüne ve kendi düşüncesine dair itirafta bulundu. Gonca Cilasun, 'Kötü karakter dediğimiz şey aslında hayatın içinde olan, sokaktaki bir sürü insandan bir tanesi. Hep oluyor. Hep oluyor; otobüse binerken birileri sizi itiyor önce kendisi girmek için, ya da alışveriş yapıyorsunuz market sırasında önünüze geçiyorlar. Sizin alacağınız bir tane ekmek bir tane sakız mesela, önünde kocaman torbayla önünüze geçiyor falan ya da 'çocuğum var benim önce onunla alışveriş yapacağım' deyip... Bu kötülük değil mi sizce? Önce kendimizi düşünerek gidersek, öyle ağır kötü olduğunu zaten düşünmüyorum. Bütün annelerin yerli yersiz kaygıları vardır. Hele bir de yokluk içinden geliyorsa...' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın