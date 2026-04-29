article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'dan Diskalifiye Edilen Seren Ay'ın Yarışmacılarla İlgili İddiaları Gündem Oldu!

survivor
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2026 - 11:09

Survivor'dan Lina'ya küfretmesi gerekçesiyle diskalifiye edilen Seren Ay Çetin gündemdeki etkisini sürdürüyor. Sevgilisini ve Deniz Çatalbaş'ı takipten çıkan Seren Ay Çetin, yarışmacılarla ilgili önemli iddialarda bulundu. Çetin'in iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Ay Çetin, geçtiğimiz günlerde diskalifiye edilmişti.

Daha önce Acun Ilıcalı'nın uyarıda bulunduğu Seren Ay, Lina'ya küfrettiği gerekçesiyle diskalifiye oldu. Seren Ay'ın bu gelişmenin ardından yaptıkları ve yapacakları ise izleyiciler tarafından merak edildi.

Seren Ay Çetin, başta Murat Arkın, Can Berkay gibi isimler olmak üzere yarışmacılar hakkında önemli iddialarda bulundu.

'Bir gün konseyde Murat Abi dedi ki; 'Serhan'ın para için burada olmadığını düşünenler el kaldırsın.' Nagihan ve Murat Abi de el kaldırdı. Ben de dedim ki; 'Bu ne saçma sapan bir oylama?' Sana ne adamın ne için burada olduğundan? Adam düğün yapacak, para için gelmiş, olabilir... Sana ne bundan?

Ondan sonra o gün biz adaya döndük. Murat Abi tam bir buçuk saat boyunca Serhan'ı sahilde o karanlıkta kilitledi, bir buçuk saat boyunca ondan özür diledi biliyor musunuz? Özürler diledi. Gittik geldik, yemek yedik geldik, hala konuşuyor.

En son dedim ki; 'Konseyde Seren Ay tenhalarda orada burada özür dileniyor dedin. Şimdi geldin adamdan burada bir buçuk saattir özür diliyorsun? Niye ateş başında konuşmuyorsun, dilemiyorsun bunu?' Şimdi bana diyor ya hani; 'Seren Ay tenhalarda özür diliyor.' Ben senden tenhada falan hiçbir zaman, ben kimseden tenhada özür dilemedim, benim böyle bir... Keşke tenhada özür dileseydim de bugün beni atmasaydınız. Herkes şu an beni linçliyor. Keşke tenhada sinsice...'

👇

'Şimdi düello günleri biz adadan çok erken çıkıyoruz. Normalde bizim adadan çıkma saatimiz 10:00-10:30 gibi ama düello günü biz adadan saat 09:00'da çıkmış olmak zorundayız. O yüzden çok erken kalkıyoruz ve pilav yapıyoruz. O gün de yine 08:30'da falan çıkacağız adadan. O yüzden pilavı yapacak olan kişilerin 07:15'te ayakta olması gerekiyor. Ateş yanacak, pilav yapılacak, işte biraz dinlenecek, millet kalkacak, yiyeceğiz diye.

O gün de Can Berkay bana gelip şey diyordu sürekli; 'Pilav yapmak bana çok iyi geliyor Seren Ay, birlikte yapalım ya da ben yapayım.' Ben de dedim; 'Tamam, bana yardım et o zaman çok istiyorsan.' Çünkü ekranda görünmek istiyor Can. Silindiğini yavaş yavaş fark ettiği için ekranda görünmek istiyor.

O yüzden akşam barakaya geldi. Kızlar dedi; 'Sabah bana yardım eden biri olabilir mi? Benim düellom var.' Ben de dedim ki; 'Lina'nın bir şey demesi lazım.' Çünkü o zamanlar Lina'yla bunlar çok iyi. Lina bunu sürekli dolduruyor. Dedi ki Lina da; 'Sen tencereye ıslat pirinci, sabah da ateşe koyarsın, yaparsın.' dedi.'

👇

'O şu an her dediğini yapan Lina’sı, Linacığı... Ona pilavı yapmadı düello sabahında kalkıp. Ben yaptım. Ve zorunda değildim. O kadar kötü bir insansam ben, kalkar sadece kendime pilav yapardım. Lina’nın her gün size 'benim belim ağrıyor' deyip... Ben yardım etmeseydim eğer, ben kendi pilavımı yaparım kardeşim, kendi işine bak deseydim sana... Sana kim yardım edecekti pilav için? Deniz mi? Deniz bir gün yemek yapmadı ya! 'Ben istemiyorum, hiçbir şekilde pilav yapmak istemiyorum.' diyordu. İstemiyordu yemek yapmak.

Bu arada ben Deniz konusunda hiçbir şey konuşmak istemiyorum çünkü benim kendime saygım var. Ben bir dönem Deniz'i gerçekten arkadaşım ve dostum sanmıştım. Onu o kategoriye koymuştum ama değilmiş. Benim arkamdan sallayıp yüzüme gülen bir arkadaşım olamaz. Benim aptallığım... Ben görememişim bazı şeyleri. O benim arkamdan ne kadar sallarsa sallasın, Deniz konusu benim için kapanmıştır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
TV Editörü
Çocukluğumdan başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın