Senarist Melis Civelek'ten Açıklama: 6 Sezon Süren Yasak Elma Yeniden Başlayacak mı?

Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2026 - 15:37

Bir döneme damga vuran Yasak Elma dizisinin gelecek sezon yeniden yayınlanacağı iddiası diziseverleri heyecanlandırmıştı. Ancak dizinin başrol oyuncularından Eda Ece ve Şevval Sam, Yasak Elma'da rol almayı reddettiler ve başka bir projede yer alacakları açıklandı. Bu gelişmenin ardından Yasak Elma yeniden çekilecek mi sorusu merak edilmeye başlandı. Senarist Melis Civelek, kendisine diziyle ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Kaynak: 2. Sayfa - Kaan Kurdoğlu

6 sezon boyunca izlemelere doyamadığımız Yasak Elma'nın yeniden çekileceği haberi büyük mutluluk yaratmıştı.

Dizinin başrollerinden Eda Ece'nin ardından Şevval Sam'ın da gelecek sezon Düğünümüz Var dizisinde rol alacağı öğrenilmişti. İkilinin Yasak Elma'yı reddetmesiyle birlikte dizinin akıbeti de belirsizliğe düştü.

Dizinin senaristi Melis Civelek kendisine diziyle ilgili sorulan soruya "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Muhabirin 'Yasak Elma da başlayacak diyorlar. Neler söylemek istersiniz, yazıyor musunuz?' sorusuna Melis Civelek, 'Vallahi bilmiyorum. Bilen varsa bana söylesin.' dedi. Muhabirin 'Feyza Hanım Yasak Elma'da oynar mı?' sorusuna dik bakışlar atan Melis Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonuyla ekrana geleceğini hatırlatarak konuyu kapattı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
