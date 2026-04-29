Salı Gününün Uğursuzluğu Sürüyor, Lider İki Kategoride Zirveyi Kaybetti: 28 Nisan Reyting Sonuçları Belli Oldu

Salı Gününün Uğursuzluğu Sürüyor, Lider İki Kategoride Zirveyi Kaybetti: 28 Nisan Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2026 - 15:11

28 Nisan Salı günü reyting sonuçları belli oldu.

A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin ekrana geldiği günde zirve iki kategoride Şampiyonlar Ligi maçının oldu. Dizilerin salı günü zirveyi zor görmesi bu hafta da etkisini gösterdi.

Atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana salı gününün zirvesine yerleşmişti.

Atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana salı gününün zirvesine yerleşmişti.

Sezon başından bu yana salı günü yayınlanan pek çok dizi final kararı aldı. Yayına sonradan başlayan diziler bile aynı sonu yaşadılar. A.B.İ. dışında bu sezon salı günü yayına başlayan hiçbir dizi tutunamadı. Şu an yayında olan Kıskanmak ise gelecek ay final yapacak.

Total'de zirvede yer alan A.B.İ. dizisi, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveyi Şampiyonlar Ligi maçına kaptırdı.

Total'de zirvede yer alan A.B.İ. dizisi, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveyi Şampiyonlar Ligi maçına kaptırdı.

28 Nisan Salı Reyting Sonuçları

  • A.B.İ. - 6.55

  • Paris Saint Germain-Bayern Munich Uefa Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - 5.10

  • Esra Erol'da - 4.37

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert - 4.12

  • Kıskanmak - 4.08

  • Survivor - 3.64

  • Mehmed Fetihler Sultanı - 3.47

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - 3.36

  • A.B.İ. (Özet) - 3.36

  • Atv Ana Haber - 3.22

  • ### 28 Nisan Salı AB Reyting Sonuçları

  • Paris Saint Germain-Bayern Munich Uefa Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - 6.67

  • Kıskanmak - 4.21

  • A.B.İ. - 3.82

  • Mehmed Fetihler Sultanı - 3.68

  • Survivor - 3.05

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert - 2.97

  • Kıskanmak (Özet) - 2.75

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - 2.32

  • Esra Erol'da - 2.04

  • Survivor Özet - 1.80

  • ### 28 Nisan Salı ABC1 Reyting Sonuçları

  • Paris Saint Germain-Bayern Munich Uefa Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - 6.52

  • A.B.İ. - 5.86

  • Kıskanmak - 4.63

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert - 4.13

  • Mehmed Fetihler Sultanı - 4.06

  • Esra Erol'da - 3.63

  • Survivor - 3.45

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - 3.33

  • Atv Ana Haber - 2.92

  • A.B.İ. (Özet) - 2.80

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
