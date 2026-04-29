Ezgi Mola, Bir Döneme Damga Vuran Masumlar Apartmanı Safiye Rolüne Başka İsimleri Önerdiğini Açıkladı

'Bu iş gerçekten 40 yılda bir denk gelebilecek bir karakterdi. Bir kere onun büyük mutluluğunu yaşıyorum. Onur Güvenatam'a teşekkürlerimi hep ileteceğim. Çok da iyi arkadaşım Onur, selamlar ona da. Aradı dedi ki; 'Ezgi,' dedi, 'ben senin olmanı çok istiyorum,' dedi. Sonra ben Gülseren Hoca'nın kitabını okudum. Tabii ki çok korktum çünkü ve çok ağladım, çok etkilendim. Ve dedim ki; 'Acaba ben bunu yapabilir miyim?' Yani ben yaparım da, bana nasıl inandılar? 'Onur,' dedim, hani bir iki isim söyledim, 'Acaba onlar daha mı iyi olur?' dedim. 'Hayır,' dedi, 'Onlar ilk akla gelenler, ben o yüzden sen olsun istiyorum. Sen, bunu Türkiye'de benim için yapabilecek en iyi oyuncusun.'