Ezgi Mola, Bir Döneme Damga Vuran Masumlar Apartmanı Safiye Rolüne Başka İsimleri Önerdiğini Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2026 - 13:46

Bir döneme damga vuran Masumlar Apartmanı, izleyenleri kendine hayran bırakmasının yanı sıra psikolojinin insan üzerindeki etkisini de gözler önüne sermişti. Özellikle Ezgi Mola'nın müthiş oyunculuğuyla Safiye karakteri hafızalara kazınmıştı. Ezgi Mola'dan yıllar sonra diziye dahil oluşuyla ilgili açıklama geldi.

Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye ile ikonik bir karakter ortaya çıkarmıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü. Özellikle Safiye karakterinin yaşadıkları izleyiciyi derinden etkilemişti.

Ezgi Mola, yıllar sonra diziye dahil olma hikayesini anlattı.

'Bu iş gerçekten 40 yılda bir denk gelebilecek bir karakterdi. Bir kere onun büyük mutluluğunu yaşıyorum. Onur Güvenatam'a teşekkürlerimi hep ileteceğim. Çok da iyi arkadaşım Onur, selamlar ona da. Aradı dedi ki; 'Ezgi,' dedi, 'ben senin olmanı çok istiyorum,' dedi. Sonra ben Gülseren Hoca'nın kitabını okudum. Tabii ki çok korktum çünkü ve çok ağladım, çok etkilendim. Ve dedim ki; 'Acaba ben bunu yapabilir miyim?' Yani ben yaparım da, bana nasıl inandılar? 'Onur,' dedim, hani bir iki isim söyledim, 'Acaba onlar daha mı iyi olur?' dedim. 'Hayır,' dedi, 'Onlar ilk akla gelenler, ben o yüzden sen olsun istiyorum. Sen, bunu Türkiye'de benim için yapabilecek en iyi oyuncusun.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
