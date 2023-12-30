Doğa-Fatih Sevişmesinden Survivor'ın Maliyetine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Doğa-Fatih Sevişmesinden Survivor'ın Maliyetine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Aralık Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damga vururken, söz konusu olaya heyecanlanan Kızılcık Şerbeti admininin tepkisi herkesi güldürdü.
Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümüne Doğa ve Fatih'in sevişmesi damgasını vurdu. Kavga ederlerken seks tansiyonlarına hakim olamayan ikili haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümünde Apo tarafından terk edilen Pembe'nin intikam planlarını izledik. Kocası hariç herkese kan kusturmayı kendisine görev edinen Pembe haliyle izleyicilerden tepki gördü.
Her bölümü fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti'nin bu defa son sahnesi gündeme bomba gibi oturdu. Doğa'nın Fatih'le evlendiğini öğrenen Pembe dumur olurken, Doğa'nın Pembe'ye resmen meydan okuması izleyicileri keyiften dört köşe yaptı.
Kızılcık Şerbeti'nin 45. bölümü izleyicilere yine enfes bir seyir zevki verdi. Pembe'nin intikam planlarına karşı atak yapan Doğa bölüm sonu canavarı olarak karşımıza çıkarken, söz konusu bölüme yorum yağdı.
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Haftalardır beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iptal edilmesiyle maç için toplanan bir grup erkek Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'yle tanıştı. Kızılcık Şerbeti'ni pür dikkat izleyen arkadaşların o anlarına yorum yağdı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Söz konusu olayların yaşandığı anlarda Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Dubai reklamı verilmesi sosyal medyada tepki gördü.
Fox Tv'nin sevilen dizisi Yabani her salı seyircisini ekrana kitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay ise dizinin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın dizi aşkı gerçek olduğu iddia edilmişti hatırlarsanız. Bu konuda sessizliğini koruyan çift birlikte el ele görüntüleri Gossip Pasta tarafından paylaşıldı. Böylece çiftin aşkı belgelenmiş oldu.
Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara gelirken, bölüm sonrasında yayınlanan yeni bölüm fragmanı çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkardı. Pembe'nin Alev'i hapse attırmasından tutun da Ertuğrul'un Nursema'ya olan aşkının ortaya çıkmasına kadar Kızılcık Şerbeti'nde kaos sona ermezken, fragmana pek çok tepki geldi.
Yalı Çapkını'nın dün akşam yayınlanan bölümünde artık bıçaklar çekildi diyebiliriz. Aşkın yerini intikam ateşinin aldığı dizide Ferit'in Seyran'dan intikam almak için yapmadığını kalmamasına tepki yağdı.
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Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2024'ün başlamasına oldukça kısa bir zaman kaldı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, her sezon izleyicisini ekranlara kilitleyen mücadele dolu yarışmanın maliyetini ilk kez açıkladı.
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı yine sosyal medyaya damga vurdu. Programa izleyici olarak katılan bir kadının şirket mailiyle seks oyuncağı aldığı anısı programda eğlenceli anlar yaşattı.
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