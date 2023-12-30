Acun Ilıcalı Dominik'te Çekilen Survivor Yarışmasının Maliyetini İlk Kez Açıkladı
Acun Ilıcalı Dominik'te Çekilen Survivor Yarışmasının Maliyetini İlk Kez Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=t04Dy...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2024'ün başlamasına oldukça kısa bir zaman kaldı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, her sezon izleyicisini ekranlara kilitleyen mücadele dolu yarışmanın maliyetini ilk kez açıkladı.
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Kıran kırana yarışmalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Survivor yarışmasının her yeni sezonu büyük bir ilgiyle bekleniyor.
Bu sene de All Star formatıyla karşımıza çıkacak olan yarışmanın Mavi takımında Ogeday Girişken, Yunus Emre, Begüm Yücetan, Seda Ocak, Yasin Obuz, Seda Aktuğlu, Furkan Kızılay, Damla Can, Sahra Işık, Hakan Hatipoğlu, Nefise Karatay ve Yiğit Poyraz yer aldı.
Nagihan Karadere, Bozok Gören, Gizem Memiç, Doğukan Manço, Nihat Altınkaya, Pınar Saka, Sercan Yıldırım, Turabi Çamkıran, Berna Gözbaşı, Ersin Korkut, Merve Aydın, Özgür Tetik ve Aleyna Kalaycıoğlu da Kırmızı Takım'da mücadele edecek.
1 Ocak 2024 Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında yeni sezonuyla karşımıza çıkacak olan Survivor All Star öncesi Acun Ilıcalı'dan açıklamalar geldi.
Ünlü televizyon yapımcısı geçtiğimiz gün Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube programına konuk oldu.
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Cüneyt Özdemir'in sorduğu "Bu insanların altı ay boyunca aç sefil şekilde yarışmaları biraz fazla değil mi?" sorusuna "Dünyadaki en zor Survivor'ı biz çekiyoruz. Süre uzun gibi duruyor fakat Survivor sportif bir şov aslında. Bir futbol sezonu gibi düşünün. O dokuz ay sürüyorsa Survivor sezonu da altı ay sürüyor." yanıtını verdi.
Ilıcalı aynı zamanda "Dünyada böyle bir Survivor uygulaması yok. yarışmacıların haftalık erzak dışında yemekleri bile kendileri kazanması gerekiyor" sözleriyle yarışmanın zorluğuna değindi.
"Elenmemek üzerine kurulan bir sistem var. Evet baktığın zaman altı ay televizyonculuk açısından uzun duruyor ama una biraz Türkiye'nin televizyonculuk sistemi diyebiliriz."
Survivor'ın maliyetine değinen Ilıcalı, "Diziler normalde 45-60 dakika, bizde 130 dakika. Asıl sebep ise Survivor'ın bir sezonluk maliyeti 12-13 milyon dolar" ifadelerini kullandı.
"Korkunç bir maliyet var ortada" diyen Acun Ilıcalı "Bu kadar yüksek maliyetli bir prodüksiyon yapabilmemiz için sürenin uzun olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.
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Özdemir "Birçok insana istihdam sağlıyorsun aslında. Ordaki hükümetle ilişkilerin nasıl? Size nasıl yaklaşıyorlar? Sizin kadar büyük yatırım yapan başkaları da var mı?" sordu.
Ilıcalı ise "Bizim kadar büyük yatırım yapan başka şirket yok. Dominik'in cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var. Çünkü Dominikliler bizim ülkeye sağladığımız katkının farkındalar. Bizi çok sıcak karşılıyorlar. Dominik'ten en az 500-600 çalışanımız var. Biz Dominik'i Meksika, Amerika ve Kolombiya'da tanıtıyoruz." yanıtını verdi.
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