Aşkın Yerini İntikamın Aldığı Yalı Çapkını Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Aşkın Yerini İntikamın Aldığı Yalı Çapkını Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Yalı Çapkını'nın dün akşam yayınlanan bölümünde artık bıçaklar çekildi diyebiliriz. Aşkın yerini intikam ateşinin aldığı dizide Ferit'in Seyran'dan intikam almak için yapmadığını kalmamasına tepki yağdı.
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Yalı Çapkını'nın dün akşam yayınlanan 52. bölümü aştan ziyade intikam ve güç savaşlarını izlediğimiz bir bölüm oldu.
Seyran'ın Korhan ailesinin tüm rezilliklerini canlı yayında anlatması üzerine Ferit'in dedesine intikam yemini ettiği bölümde Ferit tarafından tuzağa düşürülen Seyran gazetecileri karşısında görünce şoke oldu.
Adeta taht oyunlarına dönen Yalı Çapkını'nın eski tadından her bölüm uzaklaşırken, izleyiciler bölüme tepki gösterdi.
İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:
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