O Nasıl Denk Geliş? Kızılcık Şerbeti'nde Dubai Reklamı Verilmesi Ufak Çaplı Şok Yaşattı
O Nasıl Denk Geliş? Kızılcık Şerbeti'nde Dubai Reklamı Verilmesi Ufak Çaplı Şok Yaşattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Söz konusu olayların yaşandığı anlarda Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Dubai reklamı verilmesi sosyal medyada tepki gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali Atatürk fotoğrafları ve pankartlarının engellenmesi sebebiyle oynanamadı.
Bir tarafta bu tartışma sürerken, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde yayınlanan Dubai reklamı görenleri şoke etti.
Nilay, Pembe ve Nursema'nın Dubai'ye tatile gitme planları yaptığı bölümün tartışmaların had safhaya ulaştığı bir güne denk gelmesi herkesi şaşırtırken, haliyle tepkiler gecikmedi.
İşte o anlar:
İşte gelen tepkilerden bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Zaten buna nasıl müsaade ediyorlar anlayabilmiş değilim. Bir dizi içerisinde reklam mı olur? Kaç keredir aynı şeyi yapıyorlar. Pril'den Sephora'ya kadar bir... Devamını Gör