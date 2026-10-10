Diyetisyen Ceren Yıldız Çay ve Kahvenin Vücudu Susuz Bırakıp Bırakmadığını Anlattı

Kafein hafif idrar söktürücü bir etkiye sahip. Bu yüzden çay ve kahvenin vücuttan fazladan su attığı düşünülüyor. Diyetisyenin anlattığına göre bu etki, içeceğin içindeki suyun büyük bölümüyle zaten dengeleniyor.

PLoS One dergisinde 2014 yılında yayımlanan çalışmada, düzenli kahve içen sağlıklı yetişkinlere birkaç gün boyunca günde dört fincan kahve ya da aynı miktarda su verildi. Vücut su dengesini gösteren ölçümlerde iki grup arasında anlamlı bir fark çıkmadı. Sağlıklı erkeklerle yapılan bir başka çalışmada ise 12 saat boyunca 240 mililitrelik dört ya da altı bardak siyah çay içenler ile aynı miktarda kaynamış su içenlerin değerleri karşılaştırıldı. Bu çalışmada da çayın, suya kıyasla vücudu susuz bıraktığına dair bir bulguya ulaşılmadı. Çay gruplarında günlük kafein miktarı 168 ve 252 miligrama kadar çıkıyordu.

Elbette bu sonuçlar bütün sıvı ihtiyacımızı çay ve kahveyle karşılayabileceğimiz anlamına gelmiyor. Süt, şeker ya da şurup eklenen içecekler ek kalori getiriyor. Ayrıca Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, yetişkinler için günlük kafein alımının 400 miligramı aşmamasını öneriyor. Yani çayınızı ya da kahvenizi içerken artık suçluluk duymanıza veya her fincanın ardından telafi etmeye çalışmanıza gerek yok, ancak su içmeyi de ihmal etmemek gerekiyor.

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