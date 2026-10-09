article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
TFF'de Olağanüstü Seçim Kararı Çıkmadı: Mecnun Otyakmaz Dahil 5 İsim İstifa Etti

TFF'de Olağanüstü Seçim Kararı Çıkmadı: Mecnun Otyakmaz Dahil 5 İsim İstifa Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 18:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TFF'nin Cuma günü yapılan toplantısından olağanüstü seçim kararı çıkmadı. Toplantıda çoğunluğun görevine devam etme yönünde karar aldığı, bu karara karşı çıkan beş ismin ise istifa ettiği bildirildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçimin önceden belirlenen takvime göre yapılacağını yönetim kurulu üyelerine ilettiği öne sürülüyor.

Popüler Anketler 🤔

Milli Takımın yeni teknik direktörü kim olmalı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olağanüstü seçim kararı çıkmadı.

Olağanüstü seçim kararı çıkmadı.

A Spor'un haberine göre TFF gündeminde olağanüstü seçim yok. Hacıosmanoğlu'nun seçimlerin daha önce belirlenen takvime göre yapılacağını yönetim kurulu üyelerine ilettiği öne sürülüyor. Saat 14.00'teki toplantı öncesinde konuşan Hacıosmanoğlu, istifa edip etmeyeceği sorulduğunda  'Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?' demişti.

Toplantıda 5 isim istifa etti.

Toplantıda 5 isim istifa etti.

HT Spor'un haberine göre toplantıda çoğunluk 7'ye 5 olarak görevine devam etme yönünde karar aldı. Bu karara karşı çıkan bazı isimlerin istifa ettiği bildirildi. İstifa edenler arasında Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
10
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın