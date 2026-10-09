TFF'de Olağanüstü Seçim Kararı Çıkmadı: Mecnun Otyakmaz Dahil 5 İsim İstifa Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TFF'nin Cuma günü yapılan toplantısından olağanüstü seçim kararı çıkmadı. Toplantıda çoğunluğun görevine devam etme yönünde karar aldığı, bu karara karşı çıkan beş ismin ise istifa ettiği bildirildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçimin önceden belirlenen takvime göre yapılacağını yönetim kurulu üyelerine ilettiği öne sürülüyor.
Popüler Anketler 🤔
Milli Takımın yeni teknik direktörü kim olmalı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olağanüstü seçim kararı çıkmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplantıda 5 isim istifa etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın