TFF'de Olağanüstü Seçim Kararı Çıkmadı: Mecnun Otyakmaz Dahil 5 İsim İstifa Etti

TFF'nin Cuma günü yapılan toplantısından olağanüstü seçim kararı çıkmadı. Toplantıda çoğunluğun görevine devam etme yönünde karar aldığı, bu karara karşı çıkan beş ismin ise istifa ettiği bildirildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçimin önceden belirlenen takvime göre yapılacağını yönetim kurulu üyelerine ilettiği öne sürülüyor.