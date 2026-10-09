Hacıosmanoğlu: "Ben İstemeden Kimse Beni TFF Başkanlığından Alamaz"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, bugün saat 14.00'te Riva'da toplanacak yönetim kurulu toplantısı öncesinde söylediği sözler gündem oldu. Gazeteci Umut Eken'in aktardığına göre Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ihtimaline karşı net bir tavır koydu: 'Ben istemeden kimse beni TFF başkanlığından alamaz.' Federasyon, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlerin tutuklanması, genel sekreter Abdullah Ayaz ile bazı yönetim kurulu üyelerinin istifası, milli takımın art arda aldığı yenilgiler derken oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. Toplantının gündeminde olağanüstü seçimli genel kurul, boşalan MHK başkanlığı ve Vincenzo Montella'nın geleceği yer alıyor.
Yönetim Kurulunun Büyük Çoğunluğu Seçim İstiyor, Hacıosmanoğlu İse Haziran 2027'ye Kadar Görevde Kalmak İstiyor
Toplantının Gündeminde Seçimin Yanı Sıra MHK Başkanlığı ve Montella da Var
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