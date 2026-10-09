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Hacıosmanoğlu: "Ben İstemeden Kimse Beni TFF Başkanlığından Alamaz"

Hacıosmanoğlu: "Ben İstemeden Kimse Beni TFF Başkanlığından Alamaz"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 12:42
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, bugün saat 14.00'te Riva'da toplanacak yönetim kurulu toplantısı öncesinde söylediği sözler gündem oldu. Gazeteci Umut Eken'in aktardığına göre Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ihtimaline karşı net bir tavır koydu: 'Ben istemeden kimse beni TFF başkanlığından alamaz.' Federasyon, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlerin tutuklanması, genel sekreter Abdullah Ayaz ile bazı yönetim kurulu üyelerinin istifası, milli takımın art arda aldığı yenilgiler derken oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. Toplantının gündeminde olağanüstü seçimli genel kurul, boşalan MHK başkanlığı ve Vincenzo Montella'nın geleceği yer alıyor.

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Yönetim Kurulunun Büyük Çoğunluğu Seçim İstiyor, Hacıosmanoğlu İse Haziran 2027'ye Kadar Görevde Kalmak İstiyor

Yönetim Kurulunun Büyük Çoğunluğu Seçim İstiyor, Hacıosmanoğlu İse Haziran 2027'ye Kadar Görevde Kalmak İstiyor

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre yönetim kurulunun büyük çoğunluğu seçime gidilmesini istiyor. Hacıosmanoğlu ise görevi bırakmayı düşünmüyor ve Haziran 2027'ye kadar sürecek görev süresini tamamlamak istiyor. Seçimi savunan üyeler, başkan bugünkü toplantıda ikna olmazsa istifa edecek.

Aktarılanlara göre geçen hafta yönetim kurulu üyeleri, Hacıosmanoğlu'nun UEFA toplantısı nedeniyle katılamadığı bir buluşmada olağanüstü seçim kararında uzlaşmıştı. Hacıosmanoğlu da daha önce Libre Sports'a yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini söylemiş, Türk futbolundaki sorunların hepsini kendi üzerine yıkamayacaklarını belirtmişti. Yani bugünkü toplantı, iki tarafın da pozisyonunu koruduğu bir noktadan başlıyor.

Toplantının Gündeminde Seçimin Yanı Sıra MHK Başkanlığı ve Montella da Var

Toplantının Gündeminde Seçimin Yanı Sıra MHK Başkanlığı ve Montella da Var

Hacıosmanoğlu'nun sözlerinin ağırlığı, federasyonun son haftalarda yaşadığı tabloyla birlikte okunuyor. Hakemler dosyası soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemler tutuklandı. Yönetim kurulunda Mevlüt Aktan, Mustafa Temel Bozbağ ve Tahir Ediz Kıray'ın aralarında bulunduğu isimler görevlerinden ayrıldı, genel sekreter Abdullah Ayaz da istifa etti. A Milli Takım ise UEFA Uluslar Ligi'nde art arda yenilgiler aldı.

Toplantıda boşalan MHK başkanlığına kimin getirileceği, Montella ile yollara devam edilip edilmeyeceği ve olağanüstü seçimli genel kurula gidilip gidilmeyeceği masaya yatırılacak. Kulislerde yönetim kurulunun Montella ile yolların ayrılması yönünde karar alabileceği konuşuluyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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