Hacıosmanoğlu: "Ben İstemeden Kimse Beni TFF Başkanlığından Alamaz"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre yönetim kurulunun büyük çoğunluğu seçime gidilmesini istiyor. Hacıosmanoğlu ise görevi bırakmayı düşünmüyor ve Haziran 2027'ye kadar sürecek görev süresini tamamlamak istiyor. Seçimi savunan üyeler, başkan bugünkü toplantıda ikna olmazsa istifa edecek.

Aktarılanlara göre geçen hafta yönetim kurulu üyeleri, Hacıosmanoğlu'nun UEFA toplantısı nedeniyle katılamadığı bir buluşmada olağanüstü seçim kararında uzlaşmıştı. Hacıosmanoğlu da daha önce Libre Sports'a yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini söylemiş, Türk futbolundaki sorunların hepsini kendi üzerine yıkamayacaklarını belirtmişti. Yani bugünkü toplantı, iki tarafın da pozisyonunu koruduğu bir noktadan başlıyor.