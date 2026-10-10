Apartmanda Kapı Önüne Ayakkabı Bırakmanın Hukuki Sonucu Olabilir
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Apartmanlarda daire kapılarının önüne ayakkabı, terlik, bot, ayakkabılık ve bisiklet gibi eşyaların bırakılması komşular arasında sık sık tartışmaya yol açıyor. Ankara'da iddia edilen bir olayda kapı önündeki ayakkabılara basmamak için dengesini kaybeden bir kadın düştü ve kolu kırıldı. Kadın komşusuna karşı hukuki yola başvurmaya hazırlanıyor.
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Kapı önleri ortak alan sayılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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