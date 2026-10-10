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Apartmanda Kapı Önüne Ayakkabı Bırakmanın Hukuki Sonucu Olabilir

Apartmanda Kapı Önüne Ayakkabı Bırakmanın Hukuki Sonucu Olabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 17:29
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Apartmanlarda daire kapılarının önüne ayakkabı, terlik, bot, ayakkabılık ve bisiklet gibi eşyaların bırakılması komşular arasında sık sık tartışmaya yol açıyor. Ankara'da iddia edilen bir olayda kapı önündeki ayakkabılara basmamak için dengesini kaybeden bir kadın düştü ve kolu kırıldı. Kadın komşusuna karşı hukuki yola başvurmaya hazırlanıyor.

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Kapı önleri ortak alan sayılıyor.

Kapı önleri ortak alan sayılıyor.

Avukat Mustafa Zafer'e göre apartmanlarda kapı önleri ortak alan kapsamında değerlendiriliyor. Zafer'in bu konudaki ifadesi şöyle:

'Bu söz konusu alanlar ortak alan.'

Bu nedenle kapı önüne eşyanın sürekli olarak bırakılması hukuken mümkün görülmüyor. Konuyla ilgili haberde ayakkabı, terlik, bot, ayakkabılık ve bisikletin yanı sıra bir okuyucunun dikkat çektiği dolap ve sandık gibi eşyalar da komşular arasında sorun yaratan örnekler arasında sayılıyor.

Sorun yaşayanlar önce yönetime başvurabilir.

Sorun yaşayanlar önce yönetime başvurabilir.

Zafer, sorun yaşayan apartman sakinlerinin önce apartman yönetimine başvurabileceğini belirtiyor. Komşudan eşyaları kaldırmasının önce sözlü olarak istenmesi öneriliyor. Sonuç alınamazsa sulh hukuk mahkemesinden müdahalenin önlenmesi talep edilebiliyor. Kaza ya da yaralanma yaşanması ve bunun belgelenmesi durumunda ise kat malikinin tazminat sorumluluğu doğabileceği ifade ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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