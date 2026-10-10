Apartmanda Kapı Önüne Ayakkabı Bırakmanın Hukuki Sonucu Olabilir

Avukat Mustafa Zafer'e göre apartmanlarda kapı önleri ortak alan kapsamında değerlendiriliyor. Zafer'in bu konudaki ifadesi şöyle:

'Bu söz konusu alanlar ortak alan.'

Bu nedenle kapı önüne eşyanın sürekli olarak bırakılması hukuken mümkün görülmüyor. Konuyla ilgili haberde ayakkabı, terlik, bot, ayakkabılık ve bisikletin yanı sıra bir okuyucunun dikkat çektiği dolap ve sandık gibi eşyalar da komşular arasında sorun yaratan örnekler arasında sayılıyor.