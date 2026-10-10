20 Metrelik Ağaçlara Çıkıp Tek Tek Topluyorlar: 50 Yaş Üstünün Yeni Gözdesi Oldu
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Artvin'de yüksekliği 15-20 metreyi bulan köknar ağaçlarına tırmanan vatandaşlar, sakızı çakı yardımıyla tek tek topluyor. Toplanması zahmet ve risk taşıyan ürünün kilogram fiyatı 10 bin liraya ulaştı.
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Kaynak: İHA
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Artvin'de 15-20 metreyi bulan köknar ağaçlarına tırmanan vatandaşlar, sakızı çakıyla tek tek topluyor.
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Toz haline getirilip balla karıştırılan sakıza özellikle 50 yaş üstü vatandaşlar ilgi gösteriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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