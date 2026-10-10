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20 Metrelik Ağaçlara Çıkıp Tek Tek Topluyorlar: 50 Yaş Üstünün Yeni Gözdesi Oldu

20 Metrelik Ağaçlara Çıkıp Tek Tek Topluyorlar: 50 Yaş Üstünün Yeni Gözdesi Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 17:09
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Artvin'de yüksekliği 15-20 metreyi bulan köknar ağaçlarına tırmanan vatandaşlar, sakızı çakı yardımıyla tek tek topluyor. Toplanması zahmet ve risk taşıyan ürünün kilogram fiyatı 10 bin liraya ulaştı.

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Kaynak: İHA

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Artvin'de 15-20 metreyi bulan köknar ağaçlarına tırmanan vatandaşlar, sakızı çakıyla tek tek topluyor.

Artvin'de 15-20 metreyi bulan köknar ağaçlarına tırmanan vatandaşlar, sakızı çakıyla tek tek topluyor.

Artvin'de köknar ağaçlarından toplanan çam sakızının kilogram fiyatı 10 bin liraya kadar çıktı. Yörede 'köknar sakızı' olarak da bilinen ürün, genellikle köylüler ve çobanlar tarafından ağustos ve eylül aylarında toplanıyor. Yüksekliği 15-20 metreyi bulan ağaçlara tırmanan vatandaşlar, sakızı çakı yardımıyla tek tek topluyor.

Artvin'de 27 yıldır aile işletmesi olarak şarküterilik yapan Erkan Büyük, çam sakızının geçmişten günümüze taşınan geleneksel ürünlerden biri olduğunu söyledi. Büyük, sakızın yüksek rakımlı yerlerdeki ağaçlardan tek tek toplandığını, ormanlık alanda ağaçlara çıkılması nedeniyle riskin de bulunduğunu ifade etti. Zahmetli ve riskli toplama süreci, fiyatı artıran başlıca nedenler arasında gösteriliyor. Büyük'ün verdiği bilgiye göre kilogram fiyatı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Toz haline getirilip balla karıştırılan sakıza özellikle 50 yaş üstü vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Toz haline getirilip balla karıştırılan sakıza özellikle 50 yaş üstü vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Satıcılar, ürüne en çok 50 yaş üstü kişilerin ilgi gösterdiğini belirtiyor. Büyük, yeni neslin de ürünü kullandığını ancak büyüklerin daha çok tercih ettiğini söyledi. Aktar ürünleri satıcısı Selahattin Arslan ise çam sakızının toplanmasının oldukça zor bir iş olduğunu ifade etti.

Mide rahatsızlığı olan bazı vatandaşların sakızı balla karıştırarak sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce tükettiği, rahatsızlıklarının hafiflediğini söylediği aktarıldı. Bu ifadeler satıcı ve vatandaşların kişisel beyanı niteliğinde. Ürün Türkiye'nin birçok iline kargoyla gönderiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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