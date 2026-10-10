20 Metrelik Ağaçlara Çıkıp Tek Tek Topluyorlar: 50 Yaş Üstünün Yeni Gözdesi Oldu

Artvin'de köknar ağaçlarından toplanan çam sakızının kilogram fiyatı 10 bin liraya kadar çıktı. Yörede 'köknar sakızı' olarak da bilinen ürün, genellikle köylüler ve çobanlar tarafından ağustos ve eylül aylarında toplanıyor. Yüksekliği 15-20 metreyi bulan ağaçlara tırmanan vatandaşlar, sakızı çakı yardımıyla tek tek topluyor.

Artvin'de 27 yıldır aile işletmesi olarak şarküterilik yapan Erkan Büyük, çam sakızının geçmişten günümüze taşınan geleneksel ürünlerden biri olduğunu söyledi. Büyük, sakızın yüksek rakımlı yerlerdeki ağaçlardan tek tek toplandığını, ormanlık alanda ağaçlara çıkılması nedeniyle riskin de bulunduğunu ifade etti. Zahmetli ve riskli toplama süreci, fiyatı artıran başlıca nedenler arasında gösteriliyor. Büyük'ün verdiği bilgiye göre kilogram fiyatı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor.