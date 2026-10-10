Atilla Taş’ın Hayatını Kaybeden Kızı Sezen’in Annesine Yazdığı Mesaj Ortaya Çıktı

Son Dakika’nın haberine göre, İlkay Sarıköse yaklaşık dokuz yıl önce kızının doğum gününü Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla kutlamıştı. Kızını hayatının en büyük hediyesi olarak gördüğünü anlatan Sarıköse, aralarındaki mesafelere rağmen bağlarının güçlü olduğunu dile getirmiş; Sezen’e ailesiyle sağlıklı ve mutlu bir hayat dilemişti.

Sezen Taş ise annesine teşekkür ederek “Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz bir atıyor” sözleriyle karşılık vermişti. Mesajında annesini çok sevdiğini ve onun hayatındaki yerini anlatan Sezen’in bu satırları, vefatının ardından geride kalan duygusal hatıralardan biri oldu.