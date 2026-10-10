Atilla Taş’ın Hayatını Kaybeden Kızı Sezen’in Annesine Yazdığı Mesaj Ortaya Çıktı
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Atilla Taş’ın kızından gelen acı haber büyük üzüntü yarattı. Mersin’de 14. kattan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş, dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Henüz genç yaşta baba olan Atilla Taş kızına veda etti. Yaşanan kaybın ardından Sezen Taş’ın annesiyle yıllar önce yaptığı bir yazışma da ortaya çıktı.
Kaynak: Son Dakika
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Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı kaybetmenin acısını yaşadı.
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Sezen Taş’ın vefatının ardından annesine yıllar önce yazdığı mesaj ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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