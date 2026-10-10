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Atilla Taş’ın Hayatını Kaybeden Kızı Sezen’in Annesine Yazdığı Mesaj Ortaya Çıktı

Atilla Taş’ın Hayatını Kaybeden Kızı Sezen’in Annesine Yazdığı Mesaj Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 11:01
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Atilla Taş’ın kızından gelen acı haber büyük üzüntü yarattı. Mersin’de 14. kattan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş, dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Henüz genç yaşta baba olan Atilla Taş kızına veda etti. Yaşanan kaybın ardından Sezen Taş’ın annesiyle yıllar önce yaptığı bir yazışma da ortaya çıktı.

Kaynak: Son Dakika

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Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı kaybetmenin acısını yaşadı.

Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı kaybetmenin acısını yaşadı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 8 Ekim’de yaşanan olayda, bir binanın 14. katından düşen iki çocuk annesi Sezen Taş hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ailesi yasa boğulurken Sezen Taş, 9 Ekim’de Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılarak ağlayan sanatçının vedası, yürekleri dağladı.

Atilla Taş, henüz şöhret olmadan evlenmiş ve çok genç yaşta baba olmuştu. Sanatçı, Armağan Çağlayan’ın Gör Beni programında hayatının bu dönemini “17 yaşında evlendim, 18 yaşında baba oldum” sözleriyle anlatmıştı. İlkay Sarıköse ile evliliğinden dünyaya gelen Sezen, babasının müzik dünyasında tanınmasından önce hayatına girmişti. Çiftin evliliği daha sonra sona ererken Sezen Taş da büyüyüp kendi ailesini kurmuş, iki çocuk annesi olmuştu.

Sezen Taş’ın vefatının ardından annesine yıllar önce yazdığı mesaj ortaya çıktı.

Sezen Taş’ın vefatının ardından annesine yıllar önce yazdığı mesaj ortaya çıktı.

Son Dakika’nın haberine göre, İlkay Sarıköse yaklaşık dokuz yıl önce kızının doğum gününü Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla kutlamıştı. Kızını hayatının en büyük hediyesi olarak gördüğünü anlatan Sarıköse, aralarındaki mesafelere rağmen bağlarının güçlü olduğunu dile getirmiş; Sezen’e ailesiyle sağlıklı ve mutlu bir hayat dilemişti.

Sezen Taş ise annesine teşekkür ederek “Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz bir atıyor” sözleriyle karşılık vermişti. Mesajında annesini çok sevdiğini ve onun hayatındaki yerini anlatan Sezen’in bu satırları, vefatının ardından geride kalan duygusal hatıralardan biri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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