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2027 Emekli Maaşı İçin Yeni Senaryo Belli Oldu

2027 Emekli Maaşı İçin Yeni Senaryo Belli Oldu

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 11:20
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Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2027'de emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın ilk net hesapları ortaya çıktı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 olabileceğini öngörüyor. Emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak?

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2027 emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak kaydedilmişti. Erdursun'un öngördüğü yüzde 28'lik yıl sonu rakamına ulaşılması için ikinci yarıda yüzde 8,70'lik bir artışın gelmesi gerekiyor. Emekli aylıkları enflasyona göre yılda iki kez güncellendiği için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına Ocak 2027'de bu oranda fark eklenmesi bekleniyor.

Şu an 25 bin lira alan bir emeklinin maaşı 27 bin 175 liraya çıkması bekleniyor. 30 bin lira alanın aylığı 32 bin 610 liraya, 40 bin lira alanınki ise 43 bin 480 liraya yükseliyor. Ancak bu rakamlar, yıl sonu enflasyonunun uzmanın öngörüsüyle örtüşmesi halinde geçerli. Önümüzdeki üç ayın verileri tahminin dışına çıkarsa zam oranı da değişecek.

Memur ve memur emeklisinin 2027 zammı ne kadar?

Memur ve memur emeklisinin 2027 zammı ne kadar?

Memurlar ve memur emeklileri için tablo toplu sözleşmeye göre şekilleniyor. 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 olan zam oranı, 2027'nin ilk yarısında yüzde 5 olarak belirlenmişti. Bunun üzerine yüzde 1,59'luk enflasyon farkı eklendiğinde Ocak 2027'ye yansıyacak bileşik oran yaklaşık yüzde 6,67'ye ulaşıyor.

Düşük gelirli emekliler için de masada bir rakam var: En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liradan yaklaşık 25 bin 601 liraya çıkması öngörülüyor. Ancak bu artışın hayata geçmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması şart. Yani en düşük aylık konusunda kesinleşmiş bir karar henüz yok.

Eylül verisiyle ilk dokuz aylık tablo netleşti, fakat masadaki tüm rakamlar şimdilik birer senaryo. Emeklinin ve memurun Ocak'ta alacağı net zam, geriye kalan üç ayın enflasyon rakamlarıyla belli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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