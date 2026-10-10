2027 Emekli Maaşı İçin Yeni Senaryo Belli Oldu
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Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2027'de emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın ilk net hesapları ortaya çıktı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 olabileceğini öngörüyor. Emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak?
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2027 emekli maaşı ne kadar olacak?
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Memur ve memur emeklisinin 2027 zammı ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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