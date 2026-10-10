2027 Emekli Maaşı İçin Yeni Senaryo Belli Oldu

Yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak kaydedilmişti. Erdursun'un öngördüğü yüzde 28'lik yıl sonu rakamına ulaşılması için ikinci yarıda yüzde 8,70'lik bir artışın gelmesi gerekiyor. Emekli aylıkları enflasyona göre yılda iki kez güncellendiği için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına Ocak 2027'de bu oranda fark eklenmesi bekleniyor.

Şu an 25 bin lira alan bir emeklinin maaşı 27 bin 175 liraya çıkması bekleniyor. 30 bin lira alanın aylığı 32 bin 610 liraya, 40 bin lira alanınki ise 43 bin 480 liraya yükseliyor. Ancak bu rakamlar, yıl sonu enflasyonunun uzmanın öngörüsüyle örtüşmesi halinde geçerli. Önümüzdeki üç ayın verileri tahminin dışına çıkarsa zam oranı da değişecek.