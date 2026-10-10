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Okul Kantinlerinde Beslenme Skoru Uygulaması Bir Süreliğine Ertelendi

Okul Kantinlerinde Beslenme Skoru Uygulaması Bir Süreliğine Ertelendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 17:08
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın okul gıdasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardaki kantin, kafeterya, büfe ve çay ocaklarında satılacak hazır ambalajlı gıdaları kapsıyor. Ürün ambalajlarında yer alacak yeni etiketin uygulama tarihi de değişti.

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Beslenme Skoru ambalajda harfle gösterilecek.

Beslenme Skoru ambalajda harfle gösterilecek.

Beslenme Skoru, gıdaların enerji, besin ögeleri ve diğer bileşenlerinin miktarları ile üretim prosesleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Hesaplama Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği yöntem ve kriterlere göre yapılıyor ve sonuç etiketteki renk ve harflerle gösteriliyor. Uygun ürünlerin ambalajında Okul Gıdası logosunun yanında A, B veya C Beslenme Skoru yer alacak.

Skor tek başına satış izni anlamına gelmiyor.

Skor tek başına satış izni anlamına gelmiyor.

Okul gıdası onayı iptal edilen ürünler kantinlerde satılamayacak. A, B veya C skoru taşısa bile Sağlık Bakanlığı'nca uygun bulunmayan gıdaların satışına da izin verilmeyecek. Okul gıdası onayı ve Beslenme Skoru kriterlerini Sağlık Bakanlığı belirleyecek ve Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarına resmi yazıyla bildirecek. Kriterler iki bakanlığın internet sitelerinde de yayımlanacak. Uygulamaya geçiş tarihi daha önce belirlenen 14 Eylül 2026'dan 13 Eylül 2027'ye ertelendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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