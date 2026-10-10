Okul Kantinlerinde Beslenme Skoru Uygulaması Bir Süreliğine Ertelendi

Okul gıdası onayı iptal edilen ürünler kantinlerde satılamayacak. A, B veya C skoru taşısa bile Sağlık Bakanlığı'nca uygun bulunmayan gıdaların satışına da izin verilmeyecek. Okul gıdası onayı ve Beslenme Skoru kriterlerini Sağlık Bakanlığı belirleyecek ve Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarına resmi yazıyla bildirecek. Kriterler iki bakanlığın internet sitelerinde de yayımlanacak. Uygulamaya geçiş tarihi daha önce belirlenen 14 Eylül 2026'dan 13 Eylül 2027'ye ertelendi.