Okul Kantinlerinde Beslenme Skoru Uygulaması Bir Süreliğine Ertelendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın okul gıdasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardaki kantin, kafeterya, büfe ve çay ocaklarında satılacak hazır ambalajlı gıdaları kapsıyor. Ürün ambalajlarında yer alacak yeni etiketin uygulama tarihi de değişti.
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Beslenme Skoru ambalajda harfle gösterilecek.
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Skor tek başına satış izni anlamına gelmiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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