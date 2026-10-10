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"Helikopter de Kullanabiliyor musunuz?" Sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tek Kelimelik Yanıt: "YES"

"Helikopter de Kullanabiliyor musunuz?" Sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tek Kelimelik Yanıt: "YES"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 12:42 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 12:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışının ardından makinist koltuğuna geçerek treni kullandı. Yolculukta yanında bulunan AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos 'Helikopter kullanabiliyor musunuz?' diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek kelimelik İngilizce yanıt geldi: 'YES'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Korkuyorum" diyen Marta Kos'a yanıt: "Biz buradayken korkma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Korkuyorum" diyen Marta Kos'a yanıt: "Biz buradayken korkma."

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 9 Ekim'de düzenlenen törenle hizmete giren 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın yolcuyla buluşan ilk etabı oldu. Kurdele kesiminin ardından trene geçen Erdoğan, Babaeski ile Lüleburgaz arasındaki ilk seferde kumandaya bizzat oturdu.

Yolculuk sırasında hız göstergesine göz atan Erdoğan, yanındaki görevlilere 'Kaça kadar çıkıyordu bu?' diye sordu. Görevli, trenin saatte 200 kilometreye kadar çıkabildiğini, o an ise 194-195 kilometre civarında ilerlediklerini anlattı. Kabinden '200, bravo Sayın Cumhurbaşkanım' sesleri yükseldi. Hattın daha önceki test sürüşlerinde saatte 220 kilometreye ulaşıldığı da aktarıldı.

Tren hızlandıkça gözler kabinde bulunan Marta Kos'a çevrildi. Tercüman aracılığıyla 'Korkmuyorum' diyen AB Komiseri'ne Erdoğan'ın cevabı hazırdı: 'Biz buradayken korkma.'

Yeni hatla birlikte Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolculuk süresinin 4 saatten yaklaşık 1,5 saate inmesi bekleniyor. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin de ağa katılmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayısı 11'den 14'e çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek kelimelik İngilizce yanıt: "YES"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek kelimelik İngilizce yanıt: "YES"

Erdoğan'ın treni nasıl bulduğunu sorması üzerine Kos, yolculuktan keyif aldığını söyledi. AB Komiseri, trafiğe takılmadan seyahat etmenin insana özgürlük hissi verdiğini, trende hem kitap okuyup hem de rahatça sohbet edebildiğini dile getirdi.

Sohbetin en çok konuşulan anı ise hemen ardından geldi. Kos, Erdoğan'a dönerek 'Helikopteri de kullanabiliyor musunuz acaba?' diye sordu. Erdoğan'ın soruya Türkçe değil, İngilizce olarak verdiği kısa 'Yes' yanıtı kabindekileri güldürdü. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

İşte o anlar👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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