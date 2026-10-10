"Helikopter de Kullanabiliyor musunuz?" Sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tek Kelimelik Yanıt: "YES"

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 9 Ekim'de düzenlenen törenle hizmete giren 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın yolcuyla buluşan ilk etabı oldu. Kurdele kesiminin ardından trene geçen Erdoğan, Babaeski ile Lüleburgaz arasındaki ilk seferde kumandaya bizzat oturdu.

Yolculuk sırasında hız göstergesine göz atan Erdoğan, yanındaki görevlilere 'Kaça kadar çıkıyordu bu?' diye sordu. Görevli, trenin saatte 200 kilometreye kadar çıkabildiğini, o an ise 194-195 kilometre civarında ilerlediklerini anlattı. Kabinden '200, bravo Sayın Cumhurbaşkanım' sesleri yükseldi. Hattın daha önceki test sürüşlerinde saatte 220 kilometreye ulaşıldığı da aktarıldı.

Tren hızlandıkça gözler kabinde bulunan Marta Kos'a çevrildi. Tercüman aracılığıyla 'Korkmuyorum' diyen AB Komiseri'ne Erdoğan'ın cevabı hazırdı: 'Biz buradayken korkma.'

Yeni hatla birlikte Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolculuk süresinin 4 saatten yaklaşık 1,5 saate inmesi bekleniyor. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin de ağa katılmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayısı 11'den 14'e çıkıyor.