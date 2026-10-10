"Helikopter de Kullanabiliyor musunuz?" Sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tek Kelimelik Yanıt: "YES"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışının ardından makinist koltuğuna geçerek treni kullandı. Yolculukta yanında bulunan AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos 'Helikopter kullanabiliyor musunuz?' diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek kelimelik İngilizce yanıt geldi: 'YES'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Korkuyorum" diyen Marta Kos'a yanıt: "Biz buradayken korkma."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek kelimelik İngilizce yanıt: "YES"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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