Devlet Bahçeli: "Seçimler 2028'de Yapılmalı, Erdoğan Bir Kez Daha Aday Olmalı"

'Anayasanın 116. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü, meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır.

Meclis'in alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması, istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iadenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir. Türkiye, hasımlarının beklediği ve umduğu, istikrarsızlık, yaşanmamış belirsizlik, kaos ve kargaşaya yatırım yapanların hesabı boşa çıkmış olacaktır.'