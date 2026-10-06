Devlet Bahçeli: "Seçimler 2028'de Yapılmalı, Erdoğan Bir Kez Daha Aday Olmalı"
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Grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez adaylığının gerekli olduğunu belirtti. Bahçeli, 'Erdoğan bir kez daha aday olmalı. 3. adaylığı Türkiye'nin hayrına olacaktır. Seçimler 2028 yılında olmalıdır' ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim hakkındaki açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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