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Devlet Bahçeli: "Seçimler 2028'de Yapılmalı, Erdoğan Bir Kez Daha Aday Olmalı"

Devlet Bahçeli: "Seçimler 2028'de Yapılmalı, Erdoğan Bir Kez Daha Aday Olmalı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 11:17 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 11:38
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Grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez adaylığının gerekli olduğunu belirtti. Bahçeli, 'Erdoğan bir kez daha aday olmalı. 3. adaylığı Türkiye'nin hayrına olacaktır. Seçimler 2028 yılında olmalıdır' ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim hakkındaki açıklamaları:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim hakkındaki açıklamaları:

'Anayasanın 116. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü, meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır.

Meclis'in alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması, istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iadenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir. Türkiye, hasımlarının beklediği ve umduğu, istikrarsızlık, yaşanmamış belirsizlik, kaos ve kargaşaya yatırım yapanların hesabı boşa çıkmış olacaktır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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