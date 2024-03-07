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Dilek Tutmak veya Kötü Enerji Kovmak İçin Yapılan 'Kırmızı İp Ritüeli'ni Anlatan Kadın

Dilek Tutmak veya Kötü Enerji Kovmak İçin Yapılan 'Kırmızı İp Ritüeli'ni Anlatan Kadın

Arya
Arya - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 12:27

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Aytaj Hasanzade isimli sosyal medya kullanıcısı, dilek tutmak ve vücuttaki kötü enerjiyi kovmak için yapılan kırmızı ip ritüelini anlattı. O kadın ritüelin asıl çıkış noktasının ise Mezopotamya olduğunu söyledi.

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Aytaj Hasanzade, kırmızı ip ritüelini anlatırken, kırmızı bir yün ipe ihtiyaç olduğunu ve iki türlü kullanılabileceğini açıkladı. Biri dilek tutmak için sağ bileğe başlanırken, diğeri ise vücuttaki kötü enerjiyi kovmak için sol bileğe bağlanmalı.

Aytaj Hasanzade, kırmızı ip ritüelini anlatırken, kırmızı bir yün ipe ihtiyaç olduğunu ve iki türlü kullanılabileceğini açıkladı. Biri dilek tutmak için sağ bileğe başlanırken, diğeri ise vücuttaki kötü enerjiyi kovmak için sol bileğe bağlanmalı.

İstenilen bileğe bağlanan kırmızı yün ipin gevşek bırakıldıktan sonra ise 7 kere düğüm atılması gerekiyor. Bileğe bağlanan ipin uçlarının daha sonra mühürlenmesi için yakılması gerekiyor.

İstenilen bileğe bağlanan kırmızı yün ipin gevşek bırakıldıktan sonra ise 7 kere düğüm atılması gerekiyor. Bileğe bağlanan ipin uçlarının daha sonra mühürlenmesi için yakılması gerekiyor.

Eğer ip bir gün kendiliğinden koparsa, dilek gerçekleşmemişse dahi yakın zamanda gerçekleşecek anlamına geliyor. Eğer dilek gerçekleşir ve ip kopmamışsa da ipi koparıp kendiniz yakmanız gerekiyor.

Eğer ip bir gün kendiliğinden koparsa, dilek gerçekleşmemişse dahi yakın zamanda gerçekleşecek anlamına geliyor. Eğer dilek gerçekleşir ve ip kopmamışsa da ipi koparıp kendiniz yakmanız gerekiyor.

İşte o gencin kırmızı ip ritüelini anlattığı o anlar: 👇

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jigolo

Tipler tam kezo 😂

oylum savrukcu

Abla Mezopotamya derken yahudiliği kast ediyor. Kırmızı yün ip çook meşhur kabalistik bir ritüeldir. Yakub’un karısı raşel yıllarca kısır iken ikiz oğulların... Devamını Gör

Faruk Naçar

hivbiri civririr zaten hibili bilifiiilii zateğğnn...