Kilosu 900 Bin Liraya Fırlayınca Jandarma Tarlada Nöbet Tutmaya Başladı

Türkiye'de safran üretiminin merkezi olarak bilinen Safranbolu'da hasat, ekim ve kasım aylarında sürüyor. Geçen yıl kilosu 450 bin lira civarında olan safranın fiyatı bu sezon 600 bin ile 900 bin lira aralığına ulaştı.

Bir kilogram safran elde etmek için çok sayıda çiçeğin tek tek elle toplanıp ayıklanması gerekiyor. Bu emek yoğun süreç, ürünün 'kırmızı altın' olarak anılmasına neden oluyor. Fiyatın bu seviyelere çıkması ise tarlalardaki hırsızlık riskini artırdı.