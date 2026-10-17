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Yaşam
Kilosu 900 Bin Liraya Fırlayınca Jandarma Tarlada Nöbet Tutmaya Başladı

Kilosu 900 Bin Liraya Fırlayınca Jandarma Tarlada Nöbet Tutmaya Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 17:18
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı başladı. Geçen yıl kilosu 450 bin liraya satılan ürünün fiyatı bu yıl 600 bin ile 900 bin lira arasına çıkınca tarlalar jandarma korumasına alındı.

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Fiyatların hızla yükselmesi, hasat döneminde tarlalara yönelik hırsızlık riskini de beraberinde getirdi.

Fiyatların hızla yükselmesi, hasat döneminde tarlalara yönelik hırsızlık riskini de beraberinde getirdi.

Türkiye'de safran üretiminin merkezi olarak bilinen Safranbolu'da hasat, ekim ve kasım aylarında sürüyor. Geçen yıl kilosu 450 bin lira civarında olan safranın fiyatı bu sezon 600 bin ile 900 bin lira aralığına ulaştı.

Bir kilogram safran elde etmek için çok sayıda çiçeğin tek tek elle toplanıp ayıklanması gerekiyor. Bu emek yoğun süreç, ürünün 'kırmızı altın' olarak anılmasına neden oluyor. Fiyatın bu seviyelere çıkması ise tarlalardaki hırsızlık riskini artırdı.

Jandarma ekipleri tarlalarda termal kameralar ve dronlar eşliğinde gece gündüz nöbet tutuyor.

Jandarma ekipleri tarlalarda termal kameralar ve dronlar eşliğinde gece gündüz nöbet tutuyor.

Jandarma, araziyi termal görüş mercekleri ve drone kameralarla 24 saat izliyor. Bazı üreticiler de kolluk kuvvetleriyle dönüşümlü nöbet tutarak kendi tarlalarının başında bekliyor.

Güvenlik önlemlerinin hasat dönemi boyunca sürmesi planlanıyor. Böylece çiçekler toplanıp işlenene kadar ürünün korunması hedefleniyor.

Safranbolu'da safran, turistlerin de ilgisini çeken hem ekonomik hem kültürel bir değer olarak öne çıkıyor.

Safranbolu'da safran, turistlerin de ilgisini çeken hem ekonomik hem kültürel bir değer olarak öne çıkıyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistler de safran tarlalarına ve hasat sürecine yakından ilgi gösteriyor. Ürünün yemeklerde ve çeşitli sağlık uygulamalarında kullanıldığı belirtiliyor. Hamile olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların tüketmeden önce doktora danışması öneriliyor.

Hasat sezonunun sonunda fiyatların nasıl şekilleneceği ise üreticilerin ve tüketicilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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