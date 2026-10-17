Kilosu 900 Bin Liraya Fırlayınca Jandarma Tarlada Nöbet Tutmaya Başladı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı başladı. Geçen yıl kilosu 450 bin liraya satılan ürünün fiyatı bu yıl 600 bin ile 900 bin lira arasına çıkınca tarlalar jandarma korumasına alındı.
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Fiyatların hızla yükselmesi, hasat döneminde tarlalara yönelik hırsızlık riskini de beraberinde getirdi.
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Jandarma ekipleri tarlalarda termal kameralar ve dronlar eşliğinde gece gündüz nöbet tutuyor.
Safranbolu'da safran, turistlerin de ilgisini çeken hem ekonomik hem kültürel bir değer olarak öne çıkıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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