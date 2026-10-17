Yüksek Dozda Gerilim Vadeden En İyi Polisiye Filmler
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Gerim gerim geren, koltuğa mıhlayan ve tırnakları yediren polisiye-gerilim filmleri hiç eskimiyor! Kuzuların Sessizliği'nden Yedi'ye uzanan efsane klasiklerin yanına Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı, Suç 101 ve The Rip gibi 2025-2026'nın merakla izlenen yapımlarını da ekleyerek listemizi güncelledik. Peki sen bu filmlerden kaçını izledin?
Filmler IMDb puanları baz alınarak sıralanmıştır.
29. 8 Milimetre (1999) | IMDb 6.5
28. Çaylak (2003) | IMDb 6.6
27. Hesaplaşma 2 (2025) | IMDb 6.6
26. Kemik Koleksiyoncusu (1999) | IMDb 6.7
25. The Rip (2026) | IMDb 6.8
24. Kızıl Nehirler (2000) | IMDb 6.9
23. Temel İçgüdü (1992) | IMDb 6.9
22. Suçüstü (2025) | IMDb 6.9
21. Suç 101 (2026) | IMDb 7.1
20. İnsan Avcısı (1986) | IMDb 7.2 / Kızıl Ejder (2002) | IMDb 7.2
19. Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı (2025) | IMDb 7.3
18. Adalet Peşinde (2009) | IMDb 7.4
17. Ceset (2012) | IMDb 7.5
16. Sherlock Holmes (2009 - 11) | IMDb 7.6 - 7.5
15. Kızımı Kurtarın (2007) | IMDb 7.7
14. Sicario (2015) | IMDb 7.7
13. Zodiac (2007) | IMDb 7.7
12. İlk Gün (2001) | IMDb 7.7
11. Ölümcül Takip (2008) | IMDb 7.9
10. Gizemli Nehir (2003) | IMDb 8.0
9. Cinayet Günlüğü (2003) | IMDb 8.0
8. Tutsak (2013) | IMDb 8.0
7. Zindan Adası (2010) | IMDb 8.1
6. Gözlerindeki Sır (2009) | IMDb 8.2
5. Büyük Hesaplaşma (1995) | IMDb 8.2
4. Los Angeles Sırları (1997) | IMDb 8.3
3. Köstebek (2006) | IMDb 8.5 / Kirli İşler (2002) | IMDb 8.1
2. Kuzuların Sessizliği (1991) | IMDb 8.6
1. Yedi (1995) | IMDb 8.6
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