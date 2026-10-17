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Yüksek Dozda Gerilim Vadeden En İyi Polisiye Filmler

Yüksek Dozda Gerilim Vadeden En İyi Polisiye Filmler

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
17.10.2026 - 10:14
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Gerim gerim geren, koltuğa mıhlayan ve tırnakları yediren polisiye-gerilim filmleri hiç eskimiyor! Kuzuların Sessizliği'nden Yedi'ye uzanan efsane klasiklerin yanına Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı, Suç 101 ve The Rip gibi 2025-2026'nın merakla izlenen yapımlarını da ekleyerek listemizi güncelledik. Peki sen bu filmlerden kaçını izledin?

Filmler IMDb puanları baz alınarak sıralanmıştır.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

29. 8 Milimetre (1999) | IMDb 6.5

29. 8 Milimetre (1999) | IMDb 6.5

8MM

http://www.imdb.com/title/tt0134273

Tom Welles oldukça yetenekli bir özel dedektiftir. Spesifik olarak insanları takip etmek konusunda uzmanlaşmış ve sektörün aranan isimlerinden biri olmuştur. Karısı ve kızıyla beraber oldukça tekdüze bir yaşam sürmektedir. Yaşadığı heyecansız muhit Harrisburg, Pensilvanya da Tom’un bu sıradan hayatını daha da derinleştirmektedir. Bir gün hayatına giren ve Tom’u büyük bir sırra doğru sürükleyen sekiz milimetrelik bir film bobini, onun hayatındaki ana dönüm noktası olacaktır.

28. Çaylak (2003) | IMDb 6.6

28. Çaylak (2003) | IMDb 6.6

The Recruit

http://www.imdb.com/title/tt0292506

James Clayton, tecrübeli ajan Walter Burke'un tam aradığı insandır. Bir operasyon görevlisi olmadan önce acemi çaylaklar, zorlu eğitim sürecini başarıyla geçmelidirler. Oyunun kurallarını Burke'dan öğrenen James, kurumdaki rütbeleri hızla tırmanırken, kendisi gibi acemi çaylaklardan olan Layla'ya aşık olur. Ancak James'in oyundaki rolünü ve hocasıyla olan kedi-fare ilişkisini sorgulamaya başlamasıyla Burke, onu bir köstebeğin belirlenmesi görevine getirir.

27. Hesaplaşma 2 (2025) | IMDb 6.6

27. Hesaplaşma 2 (2025) | IMDb 6.6

The Accountant 2

http://www.imdb.com/title/tt7068946

Hazine Bakanlığı'nın eski direktörü Ray King gizemli bir suikastle öldürülür ve geride tek bir not bırakır: 'Muhasebeciyi bul.' Bakanlık ajanı Marybeth Medina, bu ipucunun peşinden giderek dahi matematikçi Christian Wolff'un kapısını çalar. Davanın arkasında ölümcül bir insan kaçakçılığı ağının olduğunu fark eden Wolff, yıllardır uzak durduğu tetikçi kardeşi Braxton'dan yardım istemek zorunda kalır. Ben Affleck ve Jon Bernthal'ı yeniden bir araya getiren devam filminin yönetmen koltuğunda yine Gavin O'Connor oturuyor.

26. Kemik Koleksiyoncusu (1999) | IMDb 6.7

26. Kemik Koleksiyoncusu (1999) | IMDb 6.7

The Bone Collector

http://www.imdb.com/title/tt0145681

Bir dedektif olan Lincoln Rhyme, hayatına New York şehrinde devam eden ve kendi camiası tarafından fazlasıyla saygı gören bir adamdır. Aynı zamanda ülkenin en tecrübeli kriminologlarından bir tanesidir. Bir gün başına gelen bir saldırı sonucunda çok kötü bir şekilde yaralanır ve vücudunun büyük bir kısmı felç olur. Bir kadın polis olan Amelia ise 20'li yaşlarında olmasına rağmen kendini hayata karşı çok yorgun hissetmektedir. Bir gün çözmesi için çağrıldığı karmaşık bir cinayet vakası Rhyme ile tanışmasını sağlar. Hayatın sillesini yemiş olan iki insan, artık beraber çalışacaklardır.

25. The Rip (2026) | IMDb 6.8

25. The Rip (2026) | IMDb 6.8

The Rip

http://www.imdb.com/title/tt32642706

Miami-Dade narkotik biriminin yüzbaşısı Jackie Velez'in öldürülmesinin ardından şüpheler kendi ekibinin üzerine çevrilir. Teğmen Dane Dumars ve ekibi, bir ihbar üzerine Hialeah'taki terk edilmiş bir eve baskın düzenler ve tavan arasında kartele ait 20 milyon dolar bulur. Paranın ortaya çıkmasıyla ekip içindeki güven hızla çöker; artık kimin dürüst polis, kimin pusuya yatmış bir hain olduğu bilinmez. Joe Carnahan'ın yazıp yönettiği filmde Matt Damon ve Ben Affleck'e Steven Yeun, Teyana Taylor ve Kyle Chandler eşlik ediyor. 16 Ocak 2026'da Netflix'te yayınlanan film, kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi.

24. Kızıl Nehirler (2000) | IMDb 6.9

24. Kızıl Nehirler (2000) | IMDb 6.9

Les rivières pourpres

http://www.imdb.com/title/tt0228786

Görevini yaparken uyguladığı sertlikten dolayı bir taşra görevine sürülen tecrübeli polis müfettişi Niemans ile genç yardımcısının korkunç şekilde işlenmiş seri cinayetleri çözme çabası olayların giderek karmaşıklaşmasıyla içinden çıkılmaz bir hal alır.

23. Temel İçgüdü (1992) | IMDb 6.9

23. Temel İçgüdü (1992) | IMDb 6.9

Basic Instinct

http://www.imdb.com/title/tt0103772

Eski rock starı ve San Fransisco gece kulübü sahibi Johnny Boz yatağında öldürülmüş olarak bulunur. Dedektif Nick Curran, cinayeti araştırmakla görevlendirilir. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda sabıkası vardır. Catherine Tramell ise meşhur bir yazardır ve cinayet şekli kendi kitaplarından birinde anlattığı bir hikayeyle birebir aynıdır. Polis 2 olasılık üzerinde yoğunlaşır. Katil ya yazarın kendisidir ya da onun romanlarını yakından takip eden bir okuyucusu. Nick'in eski sevgilisi olan Beth, şüpheleri Catherine üzerine yoğunlaştırmaya çalışırken, bir anda şüphe oklarını kendi üzerinde bulur. Catherine sandığından çok daha zeki bir kadındır.

22. Suçüstü (2025) | IMDb 6.9

22. Suçüstü (2025) | IMDb 6.9

Caught Stealing

http://www.imdb.com/title/tt1493274

Yıl 1998, New York. Parlak bir beyzbol kariyerinin eşiğindeyken her şeyini kaybeden Hank Thompson, artık bir barda çalışarak sakin bir hayat sürmektedir. Punk rockçı komşusu Russ'ın kedisine birkaç günlüğüne bakmayı kabul etmesiyle hayatı altüst olur. Kendini bir anda şehrin suç dünyasının ortasında bulan Hank, peşine düşen tehlikeli isimlerden kurtulmak için hayatta kalma mücadelesine girişir. Darren Aronofsky'nin yönettiği filmde Austin Butler'a Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith ve Liev Schreiber eşlik ediyor.

21. Suç 101 (2026) | IMDb 7.1

21. Suç 101 (2026) | IMDb 7.1

Crime 101

http://www.imdb.com/title/tt32430579

Los Angeles'ta şiddete başvurmadan, arkasında tek bir iz bırakmadan çalışan usta mücevher hırsızı Mike, yıllardır polisin elinden kaçmayı başarmaktadır. Ancak bir elmas soygunu ters gidince bir yanda soygunları birbirine bağlayan inatçı dedektif Lou Lubesnick, diğer yanda gözlerini ona dikmiş tehlikeli bir rakip peşine düşer. Mike, son büyük vurgunu için kariyeri boyunca hep göz ardı edilmiş bir sigorta komisyoncusu olan Sharon ile güçlerini birleştirir. Don Winslow'un novellasından uyarlanan filmde Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry ve Barry Keoghan başrolleri paylaşıyor.

20. İnsan Avcısı (1986) | IMDb 7.2 / Kızıl Ejder (2002) | IMDb 7.2

Manhunter

http://www.imdb.com/title/tt0091474

Red Dragon

http://www.imdb.com/title/tt0289765

Emekli FBI ajanı Will Graham, çok tehlikeli bir seri katili yakalamak için göreve döner. Graham, psikopat düşünce tarzını çözme konusundaki yeteneğine ek olarak, daha önce yakaladığı ünlü katil Dr. Hannibal Lecter'ın da yardımıyla Kızıl Ejder olarak bilinen korkunç caninin peşine düşer.

19. Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı (2025) | IMDb 7.3

19. Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı (2025) | IMDb 7.3

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

http://www.imdb.com/title/tt14364480

Ünlü dedektif Benoit Blanc bu kez küçük bir kasabanın kilisesinde yaşanan akıl almaz bir cinayetin peşinde. Genç rahip Jud Duplenticy, karizmatik ama sert mizaçlı Monsenyör Jefferson Wicks'in cemaatine atanır. Kutsal Cuma ayini sırasında Wicks'in imkansız görünen bir şekilde öldürülmesiyle cemaatin her üyesi şüpheli konumuna düşer. Rian Johnson'ın Knives Out serisinin üçüncü filminde Daniel Craig'e Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis ve Jeremy Renner eşlik ediyor.

18. Adalet Peşinde (2009) | IMDb 7.4

18. Adalet Peşinde (2009) | IMDb 7.4

Law Abiding Citizen

http://www.imdb.com/title/tt1197624

Clyde Shelton (Gerard Butler) evine yapılan bir soygun girişimi sırasında eşini ve kızını kaybeden dürüst bir aile babasıdır. Katiller yakalandığında, davaya Philadelphia'da başarılı bir savcı olan Nick Rice (Jamie Foxx) atanır. Nick, zanlılardan birine, suç ortağının aleyhinde ifade vermesine karşılık hafif bir ceza önerir. Aradan on yıl geçer. Hafif cezayla kurtulmuş olan katil ölü bulunur ve Clyde Shelton soğukkanlılıkla suçu işlediğini itiraf eder. Sonra Nick'e bir ültimatom verir: Nick kusurlu adalet sistemini düzeltmediği takdirde, Shelton'ın eşinin ve karısının cinayet davasında yer alan kilit isimler ölecektir.

17. Ceset (2012) | IMDb 7.5

17. Ceset (2012) | IMDb 7.5

El cuerpo

http://www.imdb.com/title/tt1937149

Bir gün bir morgdan iş kadını Mayka'nın cesedi kaybolur. Hayatta her şeyi düzenli ve planlı olan bu kadının ölümünün arkasındaki sır perdesi henüz aralanamamışken, bir de cesedinin ortadan kaybolması olayı daha da karmaşık hale getirir. Dava ile ilgilenmesi için dedektif Jaime Pena görevlendirilir. Jaime de eşini kaybetmiştir ve bu travmanın izlerini henüz tam olarak atlatamamıştır. Bu davayı hem kişisel duygularını çözüme kavuşturmak hem de halen meslekte iyi bir polis olduğunu göstermek için değerlendirecektir. Fakat olayın o kadar çok karanlık noktası vardır ki davaya dahil olan hiç kimse aslında göründüğü kişi değildir.

16. Sherlock Holmes (2009 - 11) | IMDb 7.6 - 7.5

16. Sherlock Holmes (2009 - 11) | IMDb 7.6 - 7.5

Sherlock Holmes

http://www.imdb.com/title/tt0988045

Sherlock Holmes: A Game of Shadows

http://www.imdb.com/title/tt1515091

Dövüş tekniklerini, efsanevi zekası gibi silah olarak kullanan Holmes, bu serüvende ülkesini tahrip edebilecek ölümcül bir komployu aydınlatmak için yeni bir düşman ile savaşmak zorundadır. Robert Downey Jr. , efsanevi dedektif Sherlock Holmes'ü daha önce benzeri görülmemiş bir yorumla canlandırıyor. Jude Law ise doktor ve bir savaş gazisi olan, Holmes'ün kadim dostu, güvenilir çalışma arkadaşı Watson rolünde karşımıza çıkıyor. Holmes'ü alt eden ilk ve tek kadın olan ve dedektifle halen çalkantılı bir ilişki sürdüren Irene Adler rolünü Rachel McAdams üstleniyor.

15. Kızımı Kurtarın (2007) | IMDb 7.7

15. Kızımı Kurtarın (2007) | IMDb 7.7

Gone Baby Gone

http://www.imdb.com/title/tt0452623

Dört yaşındaki Amanda, ortadan kaybolmuştur ve polis davayı çözmek için fazla yol alamamıştır. Amanda’nın teyzesi Mc Cready bu iş için Patrick Kenzie ve Angie Gennaro adında iki dedektif tutar. Ancak dedektifler, bu tarz bir konu üzerine fazla deneyimlerinin olmadığını söylemekten kaçınmazlar. Aile özellikle onları iki sebepten ötürü istemektedir. Polis değillerdir ve yaşadıkları muhiti iyi tanımaktadırlar. Dava sürerken Kenzie ve Gennaro uyuşturucu satıcıları ve sübyancılarla karşılaşırlar. Tam davayı çözmek üzerelerken, ikiliyi birbirinden ayıracak bir çelişki ile yüz yüze gelirler.

14. Sicario (2015) | IMDb 7.7

14. Sicario (2015) | IMDb 7.7

Sicario

http://www.imdb.com/title/tt3397884

Meksika'da Sicario tetikçi demektir...İdealist bir FBI ajanı olan Kate Macer, özel görev kuvveti sorumlusu Matt tarafından Amerika ve Meksika arasındaki kanunun işlemediği sınır bölgesindeki uyuşturucu savaşına destek için görevlendirilir. Sorunlu bir geçmişe sahip olan Alejandro'nun hikayeye dahil olması ile Kate, gizli kapaklı yapılan operasyonla ilgili her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.

13. Zodiac (2007) | IMDb 7.7

13. Zodiac (2007) | IMDb 7.7

Zodiac

http://www.imdb.com/title/tt0443706

Hiçbir zaman yakalanamamış bir adamın dinmeyen öfkesi; tüm ülkeye dehşet salan, bir türlü ele geçirilemeyen, şifreci katil; Amerika'nın Karındeşen Jack'i. On üç kurbanı olduğunu kamuoyuna açıkladı; sonra daha fazlasını, iki düzine daha fazlasını. Polis beşi ölü yedi vakada onun işaretlerini buldu. Gerçek kurban sayısı asla ortaya çıkmayabilir. Kesin olan bir tek şey varsa, o da bu kurban sayısının yaşayanları da kapsadığıdır.

12. İlk Gün (2001) | IMDb 7.7

12. İlk Gün (2001) | IMDb 7.7

Training Day

http://www.imdb.com/title/tt0139654

13 yıllık narkotik polisi Alonzo Harris, sokaklarda geçirdiği yıllar boyunca mesleğe ilk girdiği günkü idealistliğini kaybetmiş ve işleri kitaba uygun yapmaya çalışırsa hiçbir şey yapamayacağının ve kısa zamanda öldürüleceğinin bilincine varmıştır. Alonzo ve onun gibi bir çoğu artık gereken işi yapabilmeleri için korudukları kanunu çiğnemektedirler. Bir gün onun yanında göreve verilen çaylak polis Jake Hoyt ise Alonzo'dan çok farklıdır. Jake her işi kitabına uygun yapıp toplumu düzene sokmayı inanç edinmiş tam bir idealisttir.

11. Ölümcül Takip (2008) | IMDb 7.9

11. Ölümcül Takip (2008) | IMDb 7.9

Chugyeogja

http://www.imdb.com/title/tt1190539

Joong-ho eski ve kirli bir dedektif polis olup finansal sorunlar yaşarken çareyi kadın satıcılığı yapmakta bulur. Çok geçmeden bu kadınlar ortalıkta bir iz bırakmadan kaybolmaya başlarlar. Joong-ho, onları bulmaya çalışırken başka bir ipucu keşfeder. Ortadan kaybolan kadınların her biri aynı müşteri tarafından çağrılmışlardır ki içlerinden biri de henüz buluşmak üzeredir o müşteri ile. Nihayet adamı bulur ancak polis adamı göz altına alır. Şimdi Joong-ho’nun yapması gereken şey ise adam gözaltından çıkmadan kadınlardan birini bulmaktır...

10. Gizemli Nehir (2003) | IMDb 8.0

10. Gizemli Nehir (2003) | IMDb 8.0

Mystic River

http://www.imdb.com/title/tt0327056

Jimmy, Sean ve Dave isimli üç küçük çocuk caddede hokey oynadıkları sırada polis görünümündeki kişiler tarafından oyunu bırakmaları için uyarılırlar. Bu sert görünümlü adamlar Dave'i arabalarına alıp küçük çocuğa günlerce cinsel tacizde bulunurlar. Bu olayın üzerinden 25 yıl geçmiştir. Küçük çocuklar artık büyümüş, bu süreçte de görüşmemiştirler. Jimmy'nin esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden kızı, eski dostları tekrardan bir araya getirir. Artık bir polis olan Sean cinayetin ardında yatan gizemleri çözerek çocukluk arkadaşına yardım etmeye karar verir. Ancak bu cinayetteki esrar perdesi, arkadaşlıklarının ilk yıllarına kadar uzanan bir dizi gizemi doğuracaktır.

9. Cinayet Günlüğü (2003) | IMDb 8.0

9. Cinayet Günlüğü (2003) | IMDb 8.0

Salinui chueok

http://www.imdb.com/title/tt0353969

Cinayet Günlüğü” senaryosu gerçek olaylara dayanan bir polisiye. Başkent yakınlarındaki bir taşra kasabasında yağmurlu günlerde işlenen esrarengiz kadın cinayetlerini çözmeye çalışan iki polisin başından geçenler anlatılıyor. Bu polislerden ilki yakaladıkları şüpheliyi hemen suçlu olarak damgalamak isteyen ve şiddetle itiraf almaya çalışan “geleneksel” polis ve başkentten bu işin çözülmesine yardımcı olması için yollanan şüpheliden delile değil delilden şüpheliye ulaşmaya çalışan analitik düşünce tarzına sahip polis. Ancak olaylar çetrefilleştikçe yavaş yavaş rollerin değişmeye başladığını görürüz.

8. Tutsak (2013) | IMDb 8.0

8. Tutsak (2013) | IMDb 8.0

Prisoners

http://www.imdb.com/title/tt1392214

Keller Dover'ın altı yaşındaki kızı ve yan komşusunun kızı ortadan kaybolur. Ellerindeki tek ipucu sokağın başına park etmiş şüpheli bir karavandır. Polisin bu ipucundan sağlam bir sonuç almaması nedeniyle Dover, bir süre sonra çaresizlikten adaleti kendi sağlamaya çalışır. Ancak kafalarda tek bir soru vardır; kızını bulmak için neleri göze alabilecek, ne kadar ileri gidebilecektir?

7. Zindan Adası (2010) | IMDb 8.1

7. Zindan Adası (2010) | IMDb 8.1

Shutter Island

http://www.imdb.com/title/tt1130884

Yıl 1954, Soğuk Savaş zirve noktasında, adli polis Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) ve yeni ortağı Chuck Aule (Mark Ruffalo) çok sayıda cinayet işlemiş zeki bir kadın katilin kaçmanın imkansız olduğu Aschecliffe Hastahanesi'ndeki son derece güvenlikli bir odadan esrarengiz bir biçimde kayboluşunu araştırmak üzere Zindan Adası'na çağrılırlar. Bu uzak, fırtınaların dövdüğü adada araştırma yapan psikiyatrlar ve tehlikeli psikopat hastalar bulunmaktadır.Bu ürkütücü ortamda hiçbir şey göründüğü gibi değildir...

6. Gözlerindeki Sır (2009) | IMDb 8.2

6. Gözlerindeki Sır (2009) | IMDb 8.2

El secreto de sus ojos

http://www.imdb.com/title/tt1305806

Federal ajanlıktan emekli olan Benjamin Esposito, geçmişte tanık olduğu ve içinde yer aldığı gerçek bir öykü üzerine kurulu bir roman yazmaya karar verir. Romanın olay örgüsü 1973'te Buenos Aires'te gerçekleşen vahşi bir tecavüz ve onu takip eden cinayetin failini bulma çabalarını konu almaktadır. Kısa bir sure sonra cinayetin acı dolu hatırası üzerine düşünmek, Esposito'nun güncel yaşamının detaylarını aydınlatmaya başlar ve onu, duygularına ayna tutarak saplantılı bir aşkın ördüğü ağ ile yüzleşmeye zorlar.

5. Büyük Hesaplaşma (1995) | IMDb 8.2

5. Büyük Hesaplaşma (1995) | IMDb 8.2

Heat

http://www.imdb.com/title/tt0113277

Gerek içgüdüleri gerekse üstün zekasıyla, içerisinde bulunduğu her türlü suçtan arkasında kesin deliller bırakmadan, başarılı bir şekilde sıyrılmayı başaran Neil McCauley profesyonel bir hırsızdır. En az kendisi kadar yetkin hırsızlardan oluşturduğu çetesiyle altından kalkılması zor işlere kalkışıp minimuma yakın hasarla başarıya ulaşırlar. Her azılı suçlu vakasında olduğu gibi söz konusu hırsızın peşinde de hırslı ve takıntılı bir dedektif vardır. Dedektif Hana, şimdiye dek bu usta hırsızın zekasıyla başa çıkamasa da davayı çözmekte kararlıdır.

4. Los Angeles Sırları (1997) | IMDb 8.3

4. Los Angeles Sırları (1997) | IMDb 8.3

L.A. Confidential

http://www.imdb.com/title/tt0119488

50'lerin Los Angeles'ında yer altı dünyasının patronu sayılan Mickey Cohen'in hapse girmesiyle doğan boşluktan dolayı şehirdeki diğer suç örgütleri arasında liderlik savaşı başlar. Bir gece Cohen'in adamlarına bir baskın düzenlenir ve hepsi öldürülür. Öldürülenler arasında eski bir polis de vardır. Bu olayı soruşturmak üzere L.A. Polis Departmanı üç polisi görevlendirir. Ancak soruşturma çok çabuk sonuca ulaşır. Bu durum üç polisi rahatsız eder. Soruşturmada bu kadar çabuk sonuca ulaşılmasında bir bit yeniği olduğunu düşünürler ve araştırmaya devam ederler. Ve araştırmaları onları çok güzel bir kadına kadar götürür.

3. Köstebek (2006) | IMDb 8.5 / Kirli İşler (2002) | IMDb 8.1

The Departed

http://www.imdb.com/title/tt0407887

Mou gaan dou

http://www.imdb.com/title/tt0338564

Uzun yıllardan beri mafya tarafından, polis teşkilatına sızmak üzere yetiştirilen adamlar teşkilat bünyesinde son derece iyi pozisyonlardadırlar. Aynı şekilde polisin aynı amaçla yetiştirdiği adamları da mafya içinde cirit atmaktadırlar. Ancak vakit her şeyin açığa çıkma vaktidir. Her iki cephede de köstebeklerin var olduğu anlaşıldığında söz konusu köstebeklerin ölümle burun buruna gelecekleri koşturmaca ve macera başlayacaktır.

2. Kuzuların Sessizliği (1991) | IMDb 8.6

2. Kuzuların Sessizliği (1991) | IMDb 8.6

The Silence of the Lambs

http://www.imdb.com/title/tt0102926

FBI'daki eğitimi devam eden Clarice Starling (Jodie Foster) yüksek güvenlikli bir tımarhaneye girerek bir psikiyatristken yamyamlık yapan bir kitle katiline dönüşen Hannibal Lecter'in (Anthony Hopkins) hastalıklı zihninin derinliklerine inmeye çalışmaktadır. Starling'in bir seri katili yakalamak için ipuçlarına ihtiyacı vardır. Ancak ne yazık ki, Lecter ile yaşadığı Faustiyen ilişki sonunda onun kaçışına sebep olur ve artık iki ayrı seri katil karanlıklarda serbest dolaşır.

1. Yedi (1995) | IMDb 8.6

1. Yedi (1995) | IMDb 8.6

Se7en 

http://www.imdb.com/title/tt0114369

Departmana yeni transfer olmuş David Mills (Brad Pitt) ve yakında emekliye ayrılacak William Somerset (Freeman) Hıristiyanlık'ın 7 ölümcül günahını işleyenleri kendi yöntemiyle öldüren sadist bir katilin peşine düşerler. Dedektifler yedi ölümcül günah ile ilgili işlenen bir seri cinayeti araştırmaktadır. Filmde geçen olaylar yedi günlük süre içinde olur. Pazartesi günü, kendini ölümüne beslemek zorunda kalan bir adamın cesedini bulurlar, bu 'Oburluk'u temsil etmektedir. Ertesi gün ise 'Açgözlülük'ü temsil eden zengin bir avukatı katledilmiş vaziyette bulurlar. Her gün yeni bir cinayetle karşılaşan dedektifler, olayın ne kadar içinde olduklarını çok geç anlayacaklardır.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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