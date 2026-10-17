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Wiz Khalifa’nın Hip-Hop Dünyasına Damga Vuran Şarkıları

etiket Wiz Khalifa’nın Hip-Hop Dünyasına Damga Vuran Şarkıları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
17.10.2026 - 17:31
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Pittsburgh sokaklarından çıkıp hip-hop dünyasının en tanınan isimlerinden birine dönüşen Wiz Khalifa, rahat tavrı, kendine özgü akışı ve Taylor Gang kültürüyle özellikle 2010’lu yılların müzik atmosferine damgasını vurdu. Kariyerinin farklı dönemlerinden, Wiz Khalifa denince akla gelen ve onun müzikal yolculuğunu anlamamızı sağlayan şarkılara birlikte bakalım!

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Black and Yellow

Wiz Khalifa’nın kariyerindeki kırılma noktalarından biri kesinlikle Black and Yellow oldu. 2010 yılında yayımlanan şarkı, Pittsburgh’un siyah ve sarı renklerinden ilham alıyordu ve kısa sürede şehrin spor kültürüyle özdeşleşti. Şarkı özellikle Pittsburgh Steelers taraftarları arasında büyük bir karşılık buldu ve takımın gayriresmi marşlarından birine dönüştü.

See You Again

2015 yılında Charlie Puth ile yaptığı See You Again, Furious 7 filminin soundtrackinde yer aldı ve Paul Walker anısına yazılan duygusal yapısıyla Wiz'in kariyerindeki en farklı şarkılardan biri oldu. Şarkı, rap ile pop müziğin kesişiminde ilerlerken Wiz'in alışılmış rahat tavrından daha duygusal bir tarafını gösterdi. Böylece daha önce hip-hop dinlemeyen çok büyük bir dinleyici kitlesi de Wiz Khalifa'nın müziğiyle tanıştı.

Young, Wild & Free

Snoop Dogg ve Bruno Mars'ın eşlik ettiği Young, Wild & Free, Wiz Khalifa'nın rahat yaşam felsefesini birkaç dakikalık bir şarkıya dönüştürdü. 2011 yılında yayımlanan parça, Mac & Devin Go to High School projesinin önemli parçalarından biriydi. Şarkının başarısında Bruno Mars'ın melodik vokalleriyle Wiz ve Snoop'un rap tarzlarının oluşturduğu kontrastın da payı vardı. Özellikle gençlik, özgürlük ve sorumluluklardan uzaklaşma temaları parçayı döneminin popüler kültür sembollerinden biri haline getirdi. Wiz'in müziğinde parti kültürünün neden bu kadar önemli olduğunu anlamak isteyenler için de iyi bir başlangıç noktası.

The Thrill

The Thrill, Wiz Khalifa'nın büyük plak şirketi döneminden önce geliştirdiği atmosferin önemli örneklerinden biri. Şarkı özellikle rahat prodüksiyonu, uzun yolculuklara eşlik eden havası ve Wiz'in gevşek akışıyla dikkat çekiyor. Bu tarz, onun daha sonra geliştireceği Taylor Gang estetiğinin de temel parçalarından biriydi.

Roll Up

Wiz Khalifa'nın bütün şarkıları yüksek sesli partilerden ibaret değil. Roll Up, onun daha sakin ve romantik tarafını ortaya çıkaran parçalardan biri. Rolling Papers albümünde yer alan şarkı, Wiz'in kendine özgü rahat rap tarzını daha melodik bir altyapıyla buluşturuyor. Apple Music de Rolling Papers dönemindeki Wiz'i, parti rap geleneğini modern pop şarkı yazımıyla birleştiren bir sanatçı olarak değerlendiriyor.

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On My Level

Rolling Papers döneminin dikkat çeken parçalarından biri olan On My Level, Wiz'in kendinden emin ve gösterişli tarafını öne çıkarıyor. Şarkı, kariyerinin yükselişe geçtiği dönemde kendisini artık farklı bir seviyede gören Wiz'in ruh halini oldukça iyi yansıtıyor. Üstelik şarkının bulunduğu Rolling Papers, Wiz'in ilk büyük plak şirketi albümüydü. Albümün başarısı onun bağımsız mixtape kültüründen ana akım hip-hop'a geçişini iyice sağlamlaştırdı.

We Dem Boyz

2014 tarihli We Dem Boyz, Wiz Khalifa'nın yalnızca bireysel bir sanatçı olmasının yanı sıra bir müzik topluluğunun lideri olarak konumunu güçlendirdi. Şarkı, onun Taylor Gang markasıyla kurduğu kimliğin en görünür örneklerinden biri. Taylor Gang, Wiz'in çevresindeki sanatçıları, yapımcıları ve hayranları bir araya getiren kültürel bir yapıya dönüştü. B

Work Hard Play Hard

Wiz Khalifa'nın en bilinen sözlerinden biri haline gelen Work Hard, Play Hard, onun yaşam felsefesini neredeyse doğrudan şarkı başlığına dönüştürüyor. 2012'de yayımlanan parça, O.N.I.F.C. döneminin en dikkat çekici çalışmalarından biri oldu. Şarkının özellikle spor salonlarında, spor videolarında ve motivasyon içeriklerinde kullanılmasının nedeni de bu enerjik yapısı.

Sucker for Pain

Wiz Khalifa'nın hip-hop içindeki asıl etkisi kendi yaşam tarzını başlı başına bir müzik markasına dönüştürmesinden geliyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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