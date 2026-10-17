Wiz Khalifa’nın Hip-Hop Dünyasına Damga Vuran Şarkıları
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Pittsburgh sokaklarından çıkıp hip-hop dünyasının en tanınan isimlerinden birine dönüşen Wiz Khalifa, rahat tavrı, kendine özgü akışı ve Taylor Gang kültürüyle özellikle 2010’lu yılların müzik atmosferine damgasını vurdu. Kariyerinin farklı dönemlerinden, Wiz Khalifa denince akla gelen ve onun müzikal yolculuğunu anlamamızı sağlayan şarkılara birlikte bakalım!
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Black and Yellow
See You Again
Young, Wild & Free
The Thrill
Roll Up
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On My Level
We Dem Boyz
Work Hard Play Hard
Sucker for Pain
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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